Les joueurs du PSG ont célébré le Ballon d’Or de Dembélé à Marseille

En raison du report du Classico, le PSG a dû jouer la rencontre contre Marseille ce lundi, en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. À l’issue de la rencontre, ils ont fêté le sacre d’Ousmane Dembélé dans le vestiaire.

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le PSG n’était représenté que par trois joueurs, Ousmane Dembélé, Joao Neves et Désiré Doué. Les deux derniers cités ont terminé sur le podium du Trophée Kopa derrière Lamine Yamal. Ils ont également été classés à la 19e place et à la 14e place du Ballon d’Or remporté par leur coéquipier du PSG, Ousmane Dembélé. Les cinq autres nommés, encore joueurs du PSG, étaient concernés par le Classico, qui aurait dû se jouer hier, mais qui a été reporté ce lundi en raison des très fortes pluies à Marseille.

Devant une télévision et sur des téléphones

A l’issue de la défaite contre les Marseillais, les joueurs du PSG se sont réunis dans le vestiaire du stade Vélodrome et ont assisté à l’annonce du sacre de leur coéquipier grâce à une télévision et plusieurs téléphones, selon les informations d’Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport. Une fête de l’ensemble du groupe a démarré après la victoire d’Ousmane Dembélé, conclut le journaliste.