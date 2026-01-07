Warren Zaïre Emery
Les joueurs du PSG ont rencontré des fans koweïtiens

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 janvier 2026

Demain soir (19 heures, Ligue 1+), le PSG affronte Marseille lors du Trophée des champions au Koweït. À la veille du Classico, les Parisiens ont rencontré des fans locaux. 

Le PSG peut remporter son premier trophée de l’année 2026 demain soir avec le Trophée des champions contre Marseille. Ce Classico se déroule à l’étranger, comme depuis de nombreuses années pour cette compétition. Cette édition 2025, qui a été décalée au début de l’année 2026, se déroule au Koweït. Si le PSG ne va pas rester longtemps, lui qui est arrivé à la veille de la rencontre et qui repartira dans la foulée du Trophée des Champions, il a tout de même accordé du temps aux supporters locaux.

Certains ont rencontré des influenceurs koweïtiens

Comme le rapporte le PSG sur son site internet, une bonne moitié des joueurs du club de la capitale se sont rendus dans un des salons de l’hôtel pour y rencontrer les fans locaux. « Pendant une heure, une dizaine de joueurs s’est prêtée au jeu des photos et dédicaces. L’occasion pour plusieurs centaines de supporters de rencontrer leurs idoles. » De leur côté, Nuno Mendes, Ilia Zabarnyi et Désiré Doué ont rencontré plusieurs influenceurs koweïtiens en fin de matinée. L’occasion d’échanger avec Iman Ali Dib ou Panna King, et de créer quelques contenus vidéo.

