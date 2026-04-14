Les joueurs du PSG ont rendu hommage à Diogo Jota

Ce mardi soir, le PSG affronte Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions. À la veille de ce match, les joueurs parisiens ont rendu hommage à Diogo Jota et aux victimes de la tragédie d’Hillsborough.

Le PSG joue sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions ce mardi soir sur la pelouse d’Anfield après s’être imposé au Parc des Princes contre Liverpool lors de la manche aller la semaine dernière (2-0). À la veille de ce choc, les joueurs parisiens ainsi que Luis Campos, Nasser al-Khelaïfi et le staff du club de la capitale ont rendu hommage à Diogo Jota, tragiquement décédé avec son frère, André Silva, lors d’un accident de voiture l’été dernier. Un moment émouvant pour l’ensemble du groupe et plus particulièrement pour Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos, qui jouaient avec lui en sélection nationale portugaise et étaient amis avec l’ancien attaquant. L’ensemble de la délégation du PSG s’est réuni devant le mémorial qui s’est spontanément installé au pied du stade pour Jota et son frère. Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Luis Campos, ont chacun déposé un bouquet de fleurs à l’édifice.

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Une minute de silence observée avant le match

Le PSG a également rendu hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough. Le 15 avril 1989, une bousculade a eu lieu dans le stade d’Hillsborough à Sheffield, dans le nord-ouest de l’Angleterre, au moment où commençait un match de football entre le Liverpool FC et Nottingham Forest. Cette bousculade avait entraîné la mort de 97 supporters des Reds. À la veille du 37e anniversaire de cette tragédie, une minute de silence aura lieu avant la rencontre entre Liverpool et le PSG en quart de finale retour de la Ligue des champions. Les joueurs porteront également un brassard noir.