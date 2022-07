Les joueurs du PSG qui s’envoleront pour le Japon

Le PSG a joué et remporté son premier match amical de préparation ce vendredi après-midi contre Quevilly-Rouen (2-0) au Camp des Loges. Demain, les Parisiens vont s’envoler pour le Japon afin de poursuivre leur préparation. Lors de ses dix jours en terre nipponne, le club de la capitale participera à trois matches amicaux. Pour cette tournée, on indiquait que Christophe Galtier avait décidé de convoquer un groupe restreint (20 joueurs en plus des jeunes). Eh bien ce n’est pas vraiment le cas. Le coach a convoqué un groupe de 26 joueurs dans lequel on retrouve les indésirables Mauro Icardi, Thilo Kehrer ou bien encore Sergio Rico. Alors qu’on annonçait qu’Abdou Diallo ne devait pas voyager afin de faciliter les discussions pour un éventuel départ, il est bien dans le groupe qui va voyager au Japon. L’international sénégalais est surpris d’être présent dans le groupe selon les informations de Loïc Tanzi. Arnaud Kalimuendo – pisté par Leeds – et Warren Zaire-Emery sont aussi présents. Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Rafinha restent à Paris. Chez les titis, Michut, Gassama, Bitshiabu ou encore Gharbi sont absents.

Le groupe du PSG pour le Japon