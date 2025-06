Les joueurs du PSG se confient avant d’affronter Botafogo

Dans la nuit de jeudi à vendredi (3 heures, DAZN), le PSG affronte Botafogo. À la veille de cette rencontre, Gianluigi Donnarumma, Gonçalo Ramos et Fabian Ruiz se sont confiés.

Après son succès contre l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG retrouve la Coupe du monde des clubs dans la nuit de jeudi à vendredi pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe contre Botafogo . Cette rencontre entre les deux premiers du groupe pourrait permettre au PSG de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour PSG TV, Gianluigi Donnarumma, Gonçalo Ramos et Fabian Ruiz, se sont confiés sur cette rencontre.

« Il faut bien se préparer, que tout le monde se donne à 100% »

« Nous sommes déjà à 100 % pour jouer ce match. On sait que c’est un match très important. Il faut gagner, ramener les trois points parce qu’il faut continuer dans la bonne direction. Nous sommes toujours dans la bonne direction. L’équipe est de bonne humeur, joue bien, rigole, lance le gardien du PSG. Ça, c’est important. C’est la principale clé pour trouver la concentration et pour être à 100 % pour le match. Le match contre Botafogo ? C’est une équipe historique, une équipe qui joue bien, qui a une histoire. C’est une équipe brésilienne et nous savons que ce sera difficile parce qu’ils ont des joueurs avec beaucoup de qualités. Il faut bien se préparer, que tout le monde se donne à 100%, que ce soient ceux qui jouent ou qui sont sur le banc, pour aller tous chercher les trois points. La présence des supporters ? Oui, c’est important. Tout le monde sait qu’avoir les supporters avec nous, c’est fantastique. On a des supporters magiques, ils sont toujours derrière nous. C’est très important pour nous parce que nous savons que dans tous les stades du monde, les supporters sont derrière nous. »

« On va faire notre match et on va essayer de gagner »

De son côté, Gonçalo Ramos a évoqué la préparation du match de la part des joueurs du PSG. « C’est comme un match normal, on fait comme d’habitude lors de l’entraînement avant le match. Pour nous, tous les matches sont pour gagner. C’est une équipe que l’on n’affronte jamais d’habitude. C’est une équipe différente, une équipe brésilienne. On va faire notre match et on va essayer de gagner le match. Un mot pour les supporters ? Merci pour tout le soutien. J’espère que tout le monde va regarder le match et en profiter. » Enfin, Fabian Ruiz s’est aussi penché sur ce match. « On prépare ce match comme tous les autres. On n’a rien changé à nos habitudes. On est dans une bonne dynamique. Botafogo est une équipe très forte avec un jeu agressif. Ils dégagent beaucoup de puissances. Ils sont champions de la Copa Libertadores. On sait que ce sera une rencontre difficile, mais on connaît l’importance de cette rencontre pour nous et on va essayer de gagner.«