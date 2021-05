Les joueurs parisiens déjà focalisés sur les matches à venir

Le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City mardi soir (1-2/2-0) mais sa saison n’est pas terminée. Les Rouge & Bleu ont encore deux objectifs majeurs, la Ligue 1 et la Coupe de France. Et comme le rapporte le Parisien, les joueurs sont focalisés sur cette fin de saison. Mauricio Pochettino et son staff n’ont pas eu besoin de faire un long discours pour remobiliser leur effectif après la défaite de mardi. “Ils ont simplement mis l’accent sur l’importance des matches à venir. […]L’ambition commune est claire : passer à autre chose, vite tourner la page pour ne pas laisser le scepticisme s’installer.” Le quotidien francilien explique également que Leonardo n’est pas venu parler à ses joueurs, ne ressentant sûrement “pas de risque de démobilisation malgré l’échec en Ligue des champions.“