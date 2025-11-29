Les joueuses du PSG offrent la victoire à la France

L’équipe de France Féminine affronte la Suède en match aller-retour pour la troisième place de la Ligue des nations. Lors de la manche aller, ce sont deux joueuses du PSG qui ont offert la victoire à la France (2-1).

Le week-end dernier, les Féminines du PSG se sont imposées contre Saint-Étienne lors de la huitième journée de l’Arkema Première Ligue (1-4). Ils retrouveront le chemin des terrains le 5 décembre avec le déplacement à Marseille. En effet, il y a actuellement la trêve internationale. Ces dernières concernent un grand nombre de joueuses parisiennes. Hier soir, l’équipe de France affrontait la Suède lors de la manche aller de la petite finale de la Ligue des nations.

A lire aussi : Mbock : « Un honneur de pouvoir porter ce maillot »

Un but à la dernière seconde du match

Pour cette rencontre, Laurent Bonadei, le sélectionneur des Bleues, avait décidé de titulariser deux joueuses du PSG, Sakina Karchaoui, au milieu de terrain, et Griedge Mbock en défense centrale. Cette dernière portait également le brassard de capitaine. Si la France domine la première mi-temps, ce sont les suédoises qui ont les meilleures occasions et qui sont tombées sur une très grande Peyraud-Magnin dans les buts. Il faudra attendre la toute fin de la première mi-temps pour voir la France valider sa domination. Après une faute sur Diani dans la surface, l’arbitre, après consultation de la VAR, accorde le penalty. Sakina Karchaoui se présente. La joueuse du PSG ne tremble pas et transforme sa tentative malgré le bon plongeon de la gardienne suédoise (1-0, 45e+3). En seconde période, les Suédoises vont réussir à égaliser (1-1, 67e). Alors que l’on se dirigeait vers un match nul, un dernier corner est sifflé en faveur des Françaises. Sur ce dernier, Griedge Mbock dévie au premier poteau le ballon qui termine au fond des filets (2-1, 96e). Un succès sur le fil qui donne un avantage aux joueuses de Laurent Bonadei avant la manche retour.