Les joueuses du PSG se relancent contre Saint-Etienne

Hier soir, les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema avec un déplacement à Saint-Etienne. Elles ont relevé la tête après leur défaite contre Lyon.

Après une victoire nette sur la pelouse de Bordeaux (0-3) en ouverture de la saison 2023-2024 de D1 Arkéma, les Féminines du PSG affrontaient dès la deuxième journée Lyon. Au Parc des Princes, les joueuses de Jocelyn Prêcheur s’étaient incliné la semaine dernière contre les Lyonnaises (0-1), deuxième défaite en deux rencontres contre l’OL cette saison. Hier, les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema avec un déplacement à Saint-Etienne. Pour cette rencontre, le coach parisien avait effectué quelques changements avec la titularisation dans les buts de Katarzyna Kiedrzynek, ou encore au milieu avec la titularisation de Laurina Fazer au côté de la capitaine Grace Geyoro.

Tabitha Chawinga ouvre son compteur but

Les joueuses du PSG vont dominer cette rencontre et vont très rapidement ouvrir le score par l’intermédiaire de Tabitha Chawinga, qui marque ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs. Sakina Karchaoui combine avec Lieke Martens qui déborde parfaitement sur le côté gauche, avant de servir l’attaquante, seul devant la ligne de but qui n’a plus qu’à propulser le ballon au fond des filets (0-1, 5e). L’ASSE va tenter de réagir, mais sans jamais se montrer dangereuse pour la défense parisienne et sa gardienne polonaise. Les Parisiennes vont se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à alourdir la marque. Elles s’imposent finalement sur la plus petite des marques (0-1) et se relancent après leurs revers contre Lyon. Prochaine rencontre pour les Féminines du PSG, Manchester United dans le cadre du deuxième tour qualificatif de l’UEFA Women’s Champions League mardi soir (21 heures). Le match retour aura lieu au Parc des Princes le 18 octobre prochain, avec une rencontre de championnat contre Reims entre les deux affiches européennes (14 octobre).