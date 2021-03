Les lauréats des premiers C.Sars

Chers amis, j’aimerais remercier chacun d’entre vous pour votre présence, votre participation et votre bonne humeur ! Ça a été un moment fort agréable pour moi. Il y a 10 jours quand cette idée m’a traversé l’esprit je n’imaginais pas un seul instant cet engouement et cette réussite ! Bravo à vous ! Merci à mon camarade Mugen qui a bossé comme un dingue, le choix de le faire avec lui était une évidence car c’est l’entertainer numéro 1 ici ! Merci aux modos d’avoir encadré les débats et permis que le rythme soit bon et les débordements inexistants ! Pour terminer, merci à Marc d’avoir bien voulu nous consacrer un article spécial pour cette soirée mémorable ! Voici le palmarès complet :

Dans la catégorie “Le CSien qui adore encore plus les jeux de mots que sa propre famille, quel ingrat !” : Cavanevendange

Dans la catégorie “Le CSien qui ne parle jamais (ou très peu) de foot, mais qui reste tout de même très sympathique”: Tefehh

Dans la catégorie “Le CSien qui est tellement présent sur le site, qu’on pourrait penser qu’il vit chez Marc” : magicnene10

Dans la catégorie “Le CSien qui a une culture foot en bêton, celui qui nous étale un par un” : Juampi & Max17

Dans la catégorie “Le CSien qui devrait faire l’avant première de Florence Foresti tellement qu’il est drôle !” : Guffetto51

Dans la catégorie “Le CSien le plus terre à terre. On gagne 6-0 à la mi-temps ? Tout doux il reste 45 minutes !” : Heisenberg

Dans la catégorie “Le CSien le plus sympathique, il a le coeur sur la main. Si tu le gifles, à coup sur, il te tend l’autre joue” : VDM

Dans la catégorie “Le CSien le plus poli, assurément lui, il a eu une vraie éducation contrairement à vous !” : Ginofonk

Dans la catégorie “Le CSien qui a la plus belle plume, lui c’est toujours un plaisir de le lire, clairement, il n’a rien à envier à Baudelaire !”: PirloArrow

Dans la catégorie “Le CSien le plus pessimiste, avec lui que des gros nuages à l’horizon, mais ne boude pas son plaisir quand il se trompe!” : LaPartDesAnges

Dans la catégorie “Le CSien qui voit tout en rose, pour lui au contraire, le PSG est le plus beau, le PSG est le plus fort et c’est pas autrement!” : Neymmar10

Dans la catégorie “Le CSien qui devrait changer son avatar… Franchement, tu as vu ce que tu as mis? T’es pas sérieux la?” (Le gagnant devra changer son avatar pour deux semaines minimum bien sur) : Champagnepapi

Dans la catégorie “Le CSien qui n’est la que sur le forum de nuit. Il n’a pas compris qu’il y avait des articles tout le long de la journée! T’as jamais vu Stephane Bitton à 11h? Tu rates quelque chose!” : Slet & Pepinot

Dans la catégorie “Le CSien le mieux informé! Le HS est sa priorité! Un article ne sert juste qu’à poser des infos pour ses amis CSiens, et peu importe si ça ne colle pas avec le thème!” : Laf

Dans la catégorie “Le CSien qui est (presque) aussi fan de Neymar que du PSG! Bien sur, le PSG avant tout… Mais Neymar c’est quand même un sacré joueur!” (Le gagnant devra mettre un avatar de Thilo Kerher) : Dalanda

Dans la catégorie “Le CSien le plus posé! Lui c’est un patron, il s’énerve jamais, il t’écoute, il t’expose ses arguments un par un, et tu dois bien reconnaitre qu’il a pas forcément tort!” : GinoFonk

Dans la catégorie “La révélation de ces derniers mois! Il vient de débarquer, mais il s’est parfaitement fondu dans la famille CS” : Paris<3Bar PMU