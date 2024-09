Les Lillois remontés contre la VAR après LOSC / PSG

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Si les Lillois reconnaissent que la victoire du PSG, ils pestent sur la décision de la VAR d’annuler le but égalisateur pour le LOSC.

Pour son premier choc de la saison, le PSG s’est offert Lille dans un match plaisant (1-3). En seconde période, alors qu’il menait 2-0, le club de la capitale s’est fait peur dans le dernier quart d’heure de la rencontre avec le but d’Edon Zhegrova (78e). Quatre minutes plus tard, Tiago Santos pense égaliser, mais son but est refusé pour un hors-jeu (82e). Le PSG scellera finalement le score dix minutes plus tard grâce à une tête de Randal Kolo Muani. Mais le but refusé pour le nouvel international portugais a fait sortir de ses gonds le président lillois, Olivier Létang, qui utilise des mots forts en parlant d’un championnat tronqué.

« Le championnat est déjà tronqué »

« Sur le coup, je ne savais pas. C’est l’élément parlant du match. On n’en parle pas trop, mais le championnat est déjà tronqué. On met des millions d’euros sur la table pour avoir la vidéo pour être certain de prendre la bonne décision. Et tout le monde a regardé après coup. M. Bastien m’a confirmé que Thomas Meunier remettait Tiago Santos en jeu en touchant le ballon. Donc, c’est la grosse frustration de la soirée, pour ne pas dire plus, lance Olivier Letang dans des propos relayés par RMC Sport. Car on est à 2-2 et en train de pousser. Finalement, on ne sait pas ce qui se serait passé. Je suis très énervé. Je ne sais pas si c’est un problème de technologie. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Il y a toujours le débat pour savoir si on continue ou pas, mais vous vous rendez compte qu’on a le PSG qui a neuf points, qui devrait en avoir sept ou moins si on mettait un troisième but. Finalement, on est tous frustrés. Quand après, on voit de façon claire, nette et précise qu’il n’y a pas hors-jeu… oui je suis fou furieux. »

A voir aussi : Vitinha : « J’aime cette façon de jouer de notre équipe »

« Dans le bus, que faisaient les arbitres, ils regardaient autre chose, un film ? »

Son entraîneur, Bruno Genesio, s’est montré plus mesuré dans ses propos, mais n’a pas hésité à tacler la VAR au micro de DAZN. « C’est dur et très très litigieux. Je viens de revoir l’action. Au moment où Benji (André) fait la tête, on peut penser que Tiago est hors-jeu, mais Thomas Meunier retouche le ballon ensuite. Il n’y a plus hors-jeu après que Meunier touche le ballon. Il dévie le ballon et à ce moment-là il n’y a plus de hors-jeu. » En conférence de presse, l’ancien coach lyonnais s’est de nouveau exprimé sur ce but refusé. « Le second but lillois est valable, si on met une VAR qui ne fait pas son boulot, ça ne sert à rien. Dans le bus, que faisaient les arbitres, ils regardaient autre chose, un film ? »