Ligue des Champions Parc des Princes
Les listes des adversaires du PSG en Ligue des champions

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 septembre 2025

Depuis une semaine, le PSG connaît ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Hier soir, les listes des clubs pour la compétition ont été dévoilées. Et il y a certaines surprises dans ces dernières. 

Jeudi dernier, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a eu lieu. Le club de la capitale a hérité du FC Barcelone, du Bayern Munich, de Tottenham, de Newcastle, de l’Atalanta Bergame, de l’Athletic Club, le Bayer Leverkusen et le Sporting CP. Hier soir, l’UEFA a dévoilé les listes des 36 équipes qui concourent lors de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions.

Mathys Tel absent de la liste de Tottenham

Dans celle du PSG, le seul absent de marque est Presnel Kimpembe. Le titi parisien est sur le départ et pourrait rejoindre le Qatar dans les prochains jours. Du côté de Tottenham, il y a aussi un absent de marque avec Mathys Tel. Absents de longue date, James Maddison et Dejan Kulusevski sont aussi absents de cette liste, eux qui ne devraient pas jouer avant de très longs mois. Contrairement à la Liga, le FC Barcelone a pu intégrer l’ensemble de ses recrues dans sa liste. 

La liste de l’Atalanta Bergame

  • Gardiens : Carnesecchi, Rossi, Sportiello
  • Défenseurs : Kossounou, Hien, Bellanova, Djimsiti, Kolašinac, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta
  • Milieux : Musah, Pašalić, Samardžić, Éderson, De Roon, Brescianini, Zalewski
  • Attaquants : Sulemana, Scamacca, Lookman, De Ketelaere, Maldini, Krstovic

La liste de l’Athletic Club

  • Gardiens : Simón, Padilla
  • Défenseurs : Gorosabel, Vivian, Paredes, Areso, Lekue, Berchiche, Boiro, De Luis, Cestona
  • Milieux : Vesga, Berenguer, Sancet, Williams, De Galarreta, Jaureguizar, Gomez, Navarro, Prados, Rego
  • Attaquants : Williams, Guruzeta, Sannadi, Serrano

La liste du FC Barcelone

  • Gardiens : Ter Stegen, García, Szczęsny
  • Défenseurs : Baldé, Auraujo, Cubarsi, Christensen, Casado, Martin, Koundé, Garcia
  • Milieux : Gavi, Pedri, De Jong, Bernal
  • Attaquants : Torres, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Rashford, Lopez, Olmo, Bardghji

La liste du Bayern Munich

  • Gardiens : Neuer, Ulreich, Urbig
  • Défenseurs : Upamecano, Kim, Tah, Ito, Guerreiro, Boey, Kiala, Stanisic
  • Milieux : Kimmich, Goretzka, Musiala, Olise, Davies, Bischof, Laimer, Pavlović
  • Attaquants : Gnabry, Kane, Jackson, Díaz

La liste du Bayer Leverkusen

  • Gardiens : Flekken, Blaswich, Lomb, Schlich (liste B)
  • Défenseurs : Quansah, Badé, Tapsoba, Arthur, Tape, Grimaldo, Vazquez, Hawighorst (liste B), Pohl (liste B)
  • Milieux : Fernández, Andrich, Tillman, Ben Seghir, García, Palacios, Maza, Mensah (liste B), Buono (liste B), Culbreath (liste B), N.Mensah (liste B)
  • Attaquants :  Echeverri, Schick, Poku, Tella, Kofane, Izekor (liste B)

La liste de Newcastle

  • Gardiens : Pope, Ramsdale
  • Défenseurs : Trippier, Botman, Schär, Thiaw, Krafth, Livramento, Burn
  • Milieux : Joelinton, Tonali, Willock, Guimaraes, Ramsey
  • Attaquants : Wissa, Gordon, Barnes, Osula, Elanga, Murphy, Woltemade

La liste du Sporting

  • Gardiens : Silva, Virginia
  • Défenseurs : Reis, Saint-Juste, Debast, Vagiannidis, Iniacio, Diomandé, Ramos, Quaresma, Mangas
  • Milieux : Morita, Gonçalves, Kochorashvili, Araujo, Bragança, Hjulmand, Lucas
  • Attaquants : Catamo, Santos, Trincao, A.Santos, Ioannidis, Suarez

La liste de Tottenham

  • Gardiens : Vicario, Kinský, Austin
  • Défenseurs : Danso, Udogie, Romero, Porro, Spence, Davies, Van de Ven
  • Milieux : Palhinha, Simons, Gray, Bergvall, Kudus, Johnson, Odobert, Sarr, Bentancur
  • Attaquants : Richarlison, Solanke, Kolo Muani

