Les listes des adversaires du PSG en Ligue des champions

Depuis une semaine, le PSG connaît ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Hier soir, les listes des clubs pour la compétition ont été dévoilées. Et il y a certaines surprises dans ces dernières.

Jeudi dernier, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a eu lieu. Le club de la capitale a hérité du FC Barcelone, du Bayern Munich, de Tottenham, de Newcastle, de l’Atalanta Bergame, de l’Athletic Club, le Bayer Leverkusen et le Sporting CP. Hier soir, l’UEFA a dévoilé les listes des 36 équipes qui concourent lors de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions.

A voir aussi : La liste du PSG pour la Ligue des champions dévoilée

Mathys Tel absent de la liste de Tottenham

Dans celle du PSG, le seul absent de marque est Presnel Kimpembe. Le titi parisien est sur le départ et pourrait rejoindre le Qatar dans les prochains jours. Du côté de Tottenham, il y a aussi un absent de marque avec Mathys Tel. Absents de longue date, James Maddison et Dejan Kulusevski sont aussi absents de cette liste, eux qui ne devraient pas jouer avant de très longs mois. Contrairement à la Liga, le FC Barcelone a pu intégrer l’ensemble de ses recrues dans sa liste.

La liste de l’Atalanta Bergame

Gardiens : Carnesecchi, Rossi, Sportiello

: Carnesecchi, Rossi, Sportiello Défenseurs : Kossounou, Hien, Bellanova, Djimsiti, Kolašinac, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta

: Kossounou, Hien, Bellanova, Djimsiti, Kolašinac, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta Milieux : Musah, Pašalić, Samardžić, Éderson, De Roon, Brescianini, Zalewski

: Musah, Pašalić, Samardžić, Éderson, De Roon, Brescianini, Zalewski Attaquants : Sulemana, Scamacca, Lookman, De Ketelaere, Maldini, Krstovic



La liste de l’Athletic Club

Gardiens : Simón, Padilla

: Simón, Padilla Défenseurs : Gorosabel, Vivian, Paredes, Areso, Lekue, Berchiche, Boiro, De Luis, Cestona

: Gorosabel, Vivian, Paredes, Areso, Lekue, Berchiche, Boiro, De Luis, Cestona Milieux : Vesga, Berenguer, Sancet, Williams, De Galarreta, Jaureguizar, Gomez, Navarro, Prados, Rego

: Vesga, Berenguer, Sancet, Williams, De Galarreta, Jaureguizar, Gomez, Navarro, Prados, Rego Attaquants : Williams, Guruzeta, Sannadi, Serrano



La liste du FC Barcelone

Gardiens : Ter Stegen, García, Szczęsny

: Ter Stegen, García, Szczęsny Défenseurs : Baldé, Auraujo, Cubarsi, Christensen, Casado, Martin, Koundé, Garcia

: Baldé, Auraujo, Cubarsi, Christensen, Casado, Martin, Koundé, Garcia Milieux : Gavi, Pedri, De Jong, Bernal

: Gavi, Pedri, De Jong, Bernal Attaquants : Torres, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Rashford, Lopez, Olmo, Bardghji





La liste du Bayern Munich

Gardiens : Neuer, Ulreich, Urbig

: Neuer, Ulreich, Urbig Défenseurs : Upamecano, Kim, Tah, Ito, Guerreiro, Boey, Kiala, Stanisic

: Upamecano, Kim, Tah, Ito, Guerreiro, Boey, Kiala, Stanisic Milieux : Kimmich, Goretzka, Musiala, Olise, Davies, Bischof, Laimer, Pavlović

: Kimmich, Goretzka, Musiala, Olise, Davies, Bischof, Laimer, Pavlović Attaquants : Gnabry, Kane, Jackson, Díaz



La liste du Bayer Leverkusen

Gardiens : Flekken, Blaswich, Lomb, Schlich (liste B)

: Flekken, Blaswich, Lomb, Schlich (liste B) Défenseurs : Quansah, Badé, Tapsoba, Arthur, Tape, Grimaldo, Vazquez, Hawighorst (liste B), Pohl (liste B)

: Quansah, Badé, Tapsoba, Arthur, Tape, Grimaldo, Vazquez, Hawighorst (liste B), Pohl (liste B) Milieux : Fernández, Andrich, Tillman, Ben Seghir, García, Palacios, Maza, Mensah (liste B), Buono (liste B), Culbreath (liste B), N.Mensah (liste B)

: Fernández, Andrich, Tillman, Ben Seghir, García, Palacios, Maza, Mensah (liste B), Buono (liste B), Culbreath (liste B), N.Mensah (liste B) Attaquants : Echeverri, Schick, Poku, Tella, Kofane, Izekor (liste B)

La liste de Newcastle

Gardiens : Pope, Ramsdale

: Pope, Ramsdale Défenseurs : Trippier, Botman, Schär, Thiaw, Krafth, Livramento, Burn

: Trippier, Botman, Schär, Thiaw, Krafth, Livramento, Burn Milieux : Joelinton, Tonali, Willock, Guimaraes, Ramsey

: Joelinton, Tonali, Willock, Guimaraes, Ramsey Attaquants : Wissa, Gordon, Barnes, Osula, Elanga, Murphy, Woltemade

La liste du Sporting

Gardiens : Silva, Virginia

: Silva, Virginia Défenseurs : Reis, Saint-Juste, Debast, Vagiannidis, Iniacio, Diomandé, Ramos, Quaresma, Mangas

: Reis, Saint-Juste, Debast, Vagiannidis, Iniacio, Diomandé, Ramos, Quaresma, Mangas Milieux : Morita, Gonçalves, Kochorashvili, Araujo, Bragança, Hjulmand, Lucas

: Morita, Gonçalves, Kochorashvili, Araujo, Bragança, Hjulmand, Lucas Attaquants : Catamo, Santos, Trincao, A.Santos, Ioannidis, Suarez

La liste de Tottenham