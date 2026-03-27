Les louanges d’Aurélien Tchouaméni envers Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a été l’un des meilleurs Français contre le Brésil. Aurélien Tchouaméni a tenu à saluer la performance du numéro 10 du PSG contre la Seleçao.

Lors de la victoire de l’équipe de France contre le Brésil en match amical à Boston aux États-Unis, Ousmane Dembélé, titulaire, a été passeur décisif sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Trouvé au niveau du rond central, le numéro 10 du PSG a lancé en profondeur le capitaine des Bleus qui a battu le gardien d’un piqué. Avec son placement très libre, entre l’axe et l’aile droite, Ousmane Dembélé s’est mis au service du collectif contre les Brésiliens. S’il ne s’est pas procuré de réelle situation, il a apporté du mouvement sur plusieurs situations.

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« Il va où il veut, il fait ce qu’il veut »

Présent en zone mixte à l’issue de la victoire de l’équipe de France contre le Brésil, Aurélien Tchouaméni a salué la performance de l’attaquant du PSG. « Ousmane est un électron libre, il va où il veut, il fait ce qu’il veut, lance le milieu de terrain du Real Madrid dans des propos relayés par L’Equipe. C’est comme ça qu’il est le meilleur. Surtout à la construction du jeu, quand il décroche un peu, c’est difficile pour eux de le suivre, il crée un peu de bazar. »