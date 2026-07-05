Les louanges de Bradley Barcola envers Désiré Doué

Hier, Désiré Doué s’est montré décisif en provoquant le penalty de la victoire de la France contre le Paraguay. Bradley Barcola, son coéquipier au PSG, s’est montré élogieux envers l’ancien Rennais.

Depuis le début de la Coupe du monde, Bradley Barcola et Désiré Doué se partagent les titularisations dans le couloir gauche de l’équipe de France. Le numéro 29 du PSG a été titulaire à trois reprises alors que l’ancien Rennais a été dans le onze à deux reprises. Hier, Bradley Barcola a été remplacé par Désiré Doué. Et ce dernier a obtenu un penalty quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Après la qualification de la France en quart de finale de la Coupe du monde, Bradley Barcola s’est montré élogieux envers Désiré Doué.

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« Je suis très fier de lui »

« Je n’avais jamais joué un match comme ça, avec autant de coups en traître, des poussettes dans le dos. C’était compliqué mais on a gagné donc on ne va retenir que ça. Mon carton jaune ? Ça a été dur parce qu’après, je devais faire attention quand je défendais. Avec les coups que j’ai pris, il ne fallait pas que je réponde, fallait pas que je rentre dans ce jeu-là, lance le numéro 29 du PSG en zone mixte. Donc, oui, c’était très compliqué. On va dire que c’était une bonne expérience. On a gagné, c’est tout ce que je vais retenir. L’entrée de Désiré Doué ? Il a fait une très bonne entrée. Il a apporté de la technique. C’est grâce à lui que l’on a réussi à avoir ce penalty, donc je suis vraiment content pour lui et très fier de lui. Je savais qu’en me remplaçant, il allait dynamiser le jeu, mettre du peps. Donc, c’est ce qu’il a fait et je suis très content pour lui. »