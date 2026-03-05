Les louanges de Dro Fernandez envers Luis Enrique

Dro Fernandez a été la seule recrue hivernale du PSG. Le jeune milieu de terrain n’a pas tari d’éloges sur son nouvel entraîneur au sein du club de la capitale, Luis Enrique.

Le PSG s’est montré peu actif sur le mercato hivernal. Le club de la capitale a recruté un seul joueur, Dro Fernandez. Le jeune milieu de terrain a rejoint les Rouge & Bleu contre huit millions d’euros en provenance du FC Barcelone. Depuis son arrivée, il a participé à cinq rencontres toutes compétitions confondues (deux titularisations, 161 minutes de temps de jeu). Luis Enrique a été l’un des artisans de son arrivée au PSG. Dans un extrait d’une interview accordée à Ligue 1 +, qui sera diffusée en avant-match de la rencontre entre le PSG et Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1, Dro Fernandez a évoqué son nouveau coach.

« Il me laisse de la liberté et me fait confiance »

« J’ai parlé à des coéquipiers qui ont travaillé sous les ordres de Luis Enrique. Tous ne m’ont dit que du bien. Que c’est un entraîneur proche des joueurs, l’un des meilleurs qu’il soit. Il donne beaucoup de confiance aux jeunes joueurs, il leur transmet et donne de la liberté, et c’est très important pour nous. Il m’apprend des choses qu’il n’a pas pu me faire travailler car je n’étais pas là, mais il me laisse de la liberté et me fait confiance, et c’est pour ça que je prends du plaisir sur le terrain. »