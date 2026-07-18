Les louanges de Gabriel Moscardo envers Luis Enrique

Gabriel Moscardo devra encore attendre pour jouer son premier match officiel avec le PSG. Prêté à l’Espanyol de Barcelone, le milieu de terrain espère toujours s’imposer à Paris.

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG a décidé de miser sur des jeunes joueurs brésiliens prometteurs, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier a joué directement et a participé aux deux saisons historiques du club de la capitale, le second a enchaîné les prêts (Corinthians, Reims et Braga). Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, le milieu de terrain brésilien (20 ans) a de nouveau été prêté pour la saison 2026-2027, cette fois-ci à l’Espanyol de Barcelone. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Gabriel Moscardo a de nouveau évoqué son souhait de réussir au PSG, a parlé de sa relation avec Luis Enrique…

Sa présence avec le PSG lors de la Coupe du monde des clubs

« J’ai eu la chance de participer à la Coupe du monde des clubs en Amérique avec le PSG. C’était une expérience incroyable. Chaque jour d’entraînement, j’étais de plus en plus impressionné par la qualité des joueurs : Dembélé, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Nuno Mendes, qui sont incroyables à mes yeux. J’apprenais chaque jour davantage. J’ai senti que c’était un groupe de joueurs très sereins, qui se respectent énormément. Ils m’ont beaucoup aidé et m’ont donné confiance. »

Luis Enrique

« Ma relation avec Luis Enrique ? Excellente. Il fait des choses que les autres ne voient pas, il a une vision novatrice et il tient à entretenir de bonnes relations avec tous les joueurs, même en dehors du terrain. Il m’a toujours accordé beaucoup de confiance, son staff aussi, dès qu’il voyait que j’avais besoin d’aide. C’est lui qui m’a recruté quand j’étais au Brésil. »

Son arrivée au PSG

« Mon agent est arrivé – on disputait les derniers matchs de la saison avec les Corinthians – et m’a dit que le PSG était intéressé par ma signature, que Luis Campos allait venir au Brésil pour me voir jouer. Il m’a dit que c’était quasiment fait, mais que je devais faire mes preuves. J’ai joué deux matchs incroyables et ils m’ont engagé. Ensuite, il y a eu un désaccord avec les présidents des clubs concernant l’indemnité de transfert, mais le 27 décembre 2023, mon agent est venu me dire que tout était finalisé. »

Des contacts avec le FC Barcelone avant de signer au PSG

« Avant d’aller au PSG et avant de jouer professionnellement en équipe première, nous avions eu des contacts avec Barcelone. Mais les choses sont allées très vite. Ensuite, j’ai joué en équipe première et les choses se sont ralenties, et ça n’a rien donné. Il y a eu des contacts, mais très brefs, et quand j’ai commencé à jouer en équipe première des Corinthians, tout est tombé à l’eau. »