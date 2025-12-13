Les louanges de Gonçalo Ramos envers Ndjantou et Mbaye

Le PSG affrontait Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Gonçalo Ramos, buteur, a salué les belles performances de Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye.

Pour le compte de la seizième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Metz. Dans un match durant lequel Luis Enrique avait effectué un large turnover, le club de la capitale s’est imposé dans la douleur (2-3). Titulaire, Gonçalo Ramos a marqué le premier but de la victoire. Au micro de Ligue 1 +, l’attaquant portugais est revenu sur ce succès précieux du PSG.

« Je suis toujours content quand je marque »

« Je suis très content. On a gagné le match même si on aurait pu faire un peu plus. On a fini le match pas très bien mais le plus important ce sont les trois points et la victoire. Ce qui nous a posé le plus de problèmes ? Ce n’est pas facile de jouer à l’extérieur en Ligue 1. On doit regarder le match après et regarder les choses que l’on peut améliorer pour le prochain match et pour toute la compétition. Mon but ? Je suis toujours content quand je marque. Je suis un attaquant et c’est ce que je dois faire. Les titis ? Ça fait toujours plaisir. Les deux (Ndjantou et Mbaye, NDLR) travaillent très bien depuis le début de la saison et ils méritent beaucoup. La Coupe Intercontinentale contre Flamengo ? Oui, c’est difficile de jouer contre les équipes brésiliennes. On a déjà joué contre déjà. Mais, on est prêt pour affronter toutes les équipes, pour tous les matches. C’est une coupe différente à jouer. »