Dro Fernandez
Image : Compte X @PSG_inside

Les louanges de Javier Pastore envers Dro Fernandez

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 avril 2026

Cet hiver, le PSG s’est offert les services de Dro Fernandez. Ancien joueur des Rouge & Bleu, Javier Pastore est fan du joueur formé à la Masia.

Dro Fernandez était l’un des meilleurs joueurs de la Masia. Cet hiver, le PSG a décidé de le recruter. Si dans un premier temps, le club de la capitale voulait lever sa clause libératoire, qui était de six millions d’euros. Mais il a finalement négocié un transfert de 8 millions d’euros. Depuis son arrivée au PSG, le jeune milieu de terrain (18 ans) a participé à sept matches (235 minutes de temps de jeu, trois titularisations, un but). Il a déjà montré quelques bribes de son jeu. Dans une interview accordée à Top Mercato, en marge d’un événement organisé par FedEx dans le cadre de sa campagne « Move Like A Pro », Javier Pastore a encensé Dro Fernandez

A lire aussi : PSG – Les belles promesses de Dro Fernandez

PSG – Les belles promesses de Dro Fernandez
canalsupporters.com

« Il a le profil pour jouer dans ce PSG »

« Il a une classe, j’aime beaucoup regarder jouer ce garçon. Il est encore très jeune. Son heure va venir à Paris, j’en suis sûr. Il a le profil pour jouer dans ce PSG. Il a déjà joué et montré pas mal de choses positives. Je suis très content que ce soit un joueur comme lui qui ait hérité du numéro 27 qui était le mien et que les gens identifient au beau jeu et au talent. Je crois que du talent, Dro en a à revendre. Je suis très heureux qu’il porte mon numéro et je suis sûr qu’il va avoir beaucoup de succès pendant de longues années ici à Paris. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 avril 2026

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