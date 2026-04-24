Les louanges de Karim Benzema envers le PSG

Le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe. Son jeu impressionne de très nombreux observateurs. Karim Benzema est admiratif du collectif mis en place par Luis Enrique.

Champion d’Europe en titre, le PSG propose l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur jeu dans le football européen. Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale, les plans ont changé avec une équipe au centre du projet et non plus les stars. Dans son recrutement, il ne cherche plus à s’offrir les plus grands joueurs mais plutôt des talents en devenir qui peuvent se fondre dans un collectif et exploser aux yeux du monde. Un projet qui plaît à Karim Benzema, qui s’est montré dithyrambique au moment d’évoquer le PSG.

« Le PSG, c’est une vraie équipe »

« Au PSG, ce qui est bien quand tu mets l’équipe de titulaires, ça joue, ça joue… Mais l’entraîneur, quand il fait un changement à la 60e, à la 70e, et les mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants. Tu imagines ou pas ?, lance l’attaquant dans un live Instagram avec le rappeur Rohff dans des propos relayés par RMC Sport. Chacun sait ce qu’il doit faire, ce qu’il doit apporter. Le titulaire, il sait ce qu’il doit faire, le remplaçant, il sait ce qu’il doit faire. Le gars remplaçant ne boude pas. À Madrid, c’est compliqué parce que ça ne joue pas trop en équipe. (…) Le PSG, ce n’est pas une équipe de stars, à part (Ousmane) Dembélé, le Ballon d’Or. Mais laisse tomber : ça presse, ça défend, ça attaque, ça court. Le plus connu au PSG, c’est Luis Enrique. Mais c’est une vraie équipe, Paris. Tu mets qui tu veux devant, ils carburent tous ensemble, et les remplaçants, ils carburent pareil. C’est pour ça qu’ils sont forts. »





