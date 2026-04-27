Les louanges de Karl-Heinz Rummenigge envers le PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG et le Bayern Munich s’affrontent en demi-finale aller de la Ligue des champions. Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du club bavarois, n’a pas tari d’éloges sur le club de la capitale.

Depuis plusieurs saisons, le PSG fait partie des meilleurs clubs d’Europe. L’année dernière, il est entré dans la liste des vainqueurs de la Ligue des champions. Dans cet exercice 2025-2026, le club de la capitale est toujours en course pour conserver son titre. Pour cela, il devra éliminer le Bayern Munich en demi-finale avant de possiblement défier le vainqueur d’Atlético de Madrid-Arsenal, l’autre demi-finale. Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern Munich et désormais membre du conseil de surveillance du club, s’est montré très élogieux envers le PSG, lui qui n’hésitait pas à tancer le club de la capitale et ses propriétaires qataris ces dernières années.

« Ils pratiquent un football magnifique »

« Depuis que Luis Enrique a pris les rênes de l’équipe en 2023, c’est une équipe de haut niveau et qui est très intelligemment construite. Paris a démontré quelque chose d’essentiel : qu’on ne peut pas tout acheter, mais qu’il faut aussi savoir construire une équipe avec de la patience, lance le dirigeant du Bayern dans une interview accordée à t-online. Lorsque nous les avons battus en finale de la Ligue des champions en 2020, ils avaient Neymar et Kylian Mbappé dans leur effectif. Un an plus tard, Lionel Messi les a rejoints. Sur le papier, c’était une équipe formidable, mais aussi, de toute évidence, une équipe qui ne fonctionnait pas aussi bien que l’actuelle. » Karl-Heinz Rummenigge a aussi encensé le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. « Je suis heureux pour Nasser qu’il soit si bien accueilli par les supporters. Mais ceux-ci lui doivent aussi beaucoup. Car que représentait le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sports Investments ne le rachète ? Je m’en souviens encore : après avoir perdu contre nous en finale en 2020, Nasser était complètement abattu. Je lui avais dit à l’époque : Nasser, tu dois faire preuve de patience. Dans le football, rien n’est acquis d’avance. Tu dois tout gagner à la sueur de ton front, faire des transferts intelligents. Tout ne dépend pas de l’argent. Il faut qu’il y ait un esprit dans le vestiaire qui te donne ces 3 à 5 % supplémentaires pour remporter ce trophée. Ce n’est pas non plus un hasard s’ils sont à nouveau en demi-finale. Ils pratiquent un football magnifique. »

« Nous aurions aimé recruter Doué, il aurait parfaitement convenu à notre équipe »

Karl-Heinz Rummenigge est aussi revenu sur le choix de Désiré Doué de signer au PSG durant l’été 2024. Le club de la capitale était en concurrence avec le Bayern Munich pour la signature de l’international français. « Nous aurions aimé le recruter, il aurait parfaitement convenu à notre équipe. Mais il a choisi Paris, car il souhaitait rester en France. À l’avenir aussi, il nous arrivera de ne pas pouvoir recruter tel ou tel joueur, car d’autres clubs leur proposeront peut-être un salaire plus élevé. Il faut l’accepter, cela fait partie du métier. Comme on peut le constater, Paris et nous-mêmes pouvons tout à fait nous en accommoder. Avant, on rejoignait le PSG pour l’argent, maintenant, c’est parce que c’est l’une des trois meilleures destinations en Europe. Du bon travail a été accompli, il faut le reconnaître. Le football européen peut s’estimer heureux de ne plus avoir ce genre d’équipes uniquement en Angleterre ou en Espagne. »