Les louanges de Khvicha Kvaratskhelia envers Dembélé 

Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé font partie des favoris pour le Ballon d’Or 2026. L’international géorgien s’est montré dithyrambique envers son coéquipier au PSG.

Après une nouvelle saison historique, durant laquelle il s’est offert sa deuxième Ligue des champions de suite, le PSG a placé pas moins de dix joueurs dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Trois joueurs parisiens peuvent rêver de soulever le titre individuel suprême dans le football, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz. Le club de la capitale semble avoir misé sur les deux premiers cités, qui devraient être mis en avant ces prochaines semaines. Ce vendredi, les internationaux géorgien et français ont donné une interview croisée à Ligue 1 +. Dans cette première partie, qui était autour du Ballon d’Or, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas hésité à louer son coéquipier.

Pour qui je voterais au Ballon d’Or si je pouvais le faire ?

« Je voterais pour Ousmane. Pour son style de jeu et la manière dont il aide l’équipe. Sa faculté à mener l’équipe est très importante pour nous. Il est incroyable. On est très heureux de l’avoir dans l’équipe. »

Prendre une qualité de Dembélé ?

« Il a beaucoup de qualités, je ne sais pas. Peut-être sa capacité à jouer avec les deux pieds et sa manière d’accélérer avec le ballon. Dès qu’il accélère, c’est impossible de l’attraper. Le moment où Dembélé m’a impressionné la saison dernière ? Pour moi, le plus important, c’était son penalty contre Arsenal. Il a dégagé une telle confiance dans une finale de Ligue des champions. Il a pris la balle et il a marqué sans jamais avoir peur. C’est pour ça que c’est un Ballon d’Or. Je retiens aussi son but contre Marseille en Ligue 1. J’étais sur le banc et je me suis dit : « Wow! » À chaque fois qu’il marque, c’est incroyable. »

Qu’est ce que je dirais à Dembélé s’il remporte le Ballon d’Or ?

« Je lui dirais ce que je lui ai déjà dit la première fois. Quand il a gagné le Ballon d’Or, je lui ai dit : « Tu sais pourquoi je suis venu au PSG ? Parce qu’ici on peut gagner le Ballon d’Or et la Ligue des champions. » Et je lui redirais la même chose. »

Je sais où je vais mettre le Ballon d’Or à la maison si je le gagne ?

« Je ne sais pas. Je n’y pense pas. Peut-être que je le donnerai à mes enfants pour jouer (rire !). »