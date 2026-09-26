Les louanges de Luis De la Fuente envers Torres et Ruiz

Le PSG possède deux champions du monde 2026 dans ses rangs, Fabián Ruiz et Ferran Torres. Leur sélectionneur, Luis De la Fuente, n’a pas tari d’éloges envers eux.

Le 19 juillet dernier, l’Espagne s’est offert la deuxième Coupe du monde de son histoire en battant l’Argentine en finale grâce à un but de Ferran Torres (1-0). Ce dernier signera quelques semaines plus tard au PSG. Son nouveau coéquipier à Paris, Fabián Ruiz, était aussi titulaire lors de cette rencontre contre les Argentins. Présent en conférence de presse, Luis De La Fuente, le sélectionneur de la Roja, a été questionné sur l’importance des deux joueurs lors du sacre des Espagnols, évoquant le fait que le numéro 8 parisien avait perdu sa place de titulaire durant la compétition avant de la retrouver lors des quarts et jusqu’en finale.

« Nous avons une donnée objective : 70 % des matches que nous avons gagnés dans notre histoire l’ont été par des joueurs sortis du banc. C’est pour ça que nous donnons beaucoup d’importance à ces joueurs. Vous n’entrez pas juste pour les dix dernières minutes, vous entrez pour faire quelque chose d’important, lance le sélectionneur de la Roja dans des propos relayés par L’Equipe. Comme Mikel Merino (buteur en 8es et en quarts). Fabian, qui est nommé pour le Ballon d’Or, est à son poste, avec Pedri, l’un des meilleurs du monde. Et Ferran est l’un des joueurs avec des statistiques buts par match joué comme ne l’a eu presque personne dans l’histoire de la sélection. Ce sont des joueurs d’un immense niveau. »