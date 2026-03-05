Les louanges de Luis Enrique envers Barcola et Zaïre-Emery

Demain soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Avant de retrouver la Ligue des champions mercredi soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – de Chelsea, le PSG affronte Monaco demain soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG, a été questionné sur le match contre Monaco, sur le huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, l’état de forme de son groupe, les retours de Senny Mayulu et Ousmane Dembélé à l’entraînement, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery…

Le match contre Monaco (PSG TV)

« Encore Monaco! Je pense que pour les deux équipes, c’est mieux comme ça. C’est comme lorsque tu vois beaucoup tes amis, c’est bien de laisser un peu d’espace. »

Le match contre Le Havre la semaine dernière (PSG TV)

« Ce n’est pas simple. Comme l’année dernière, ni il y a deux ans; il n’y a pas eu un match à l’extérieur facile. Le match au Havre a été très complet mais il est resté ouvert et c’est très problématique parfois. »

L’enchaînement des matches contre Monaco (PSG TV)

« On se connaît parfaitement. Mais si je suis fatigué de jouer contre Monaco, tu peux imaginer Monaco contre nous. Nous sommes une équipe très difficile à jouer, c’est facile de critiquer. Mais nous sommes un cauchemar à jouer pour les adversaires. »

Le match contre Monaco

« Ça dépend de l’adversaire surtout. Dans ce cas, c’est pareil parce que Monaco était une équipe de Ligue des champions. Ce sera aussi un match de Ligue des champions. »

Avec aucun match entre les deux huitièmes de finale de la Ligue des champions, possible d’aligner les deux mêmes équipes ?

« Je dois faire ce qui est le meilleur pour l’équipe. Vous verrez après le match ce que je pense qui est y meilleur. »

L’importance du match contre Monaco

« Je sais quelle sera notre mentalité et le travail pendant le match, ce que feront les adversaires, ça dépend de beaucoup de choses. On a besoin des trois points. »

Le retour d’Ousmane Dembélé

« C’est toujours des bonnes nouvelles quand tu as des joueurs de retour comme Ousmane et Senny Mayulu. On est contents. On espère les avoir pour le prochain match comme d’habitude. Mais il faut juger exactement l’état physique de chaque joueur. »

Possible de comparer le Barcola 2026 au Dembélé 2025 ?

« Ce n’est pas correct de comparer les joueurs parce que chaque année est différente. Bradley a eu beaucoup de minutes, il a très bien joué, il peut évoluer partout en attaque. Je suis content de ce que j’ai vu. On attend à voir encore de meilleures choses. Et c’est ce que j’attends de lui. »

Un mois de mars important

« Nous avons eu beaucoup de difficultés en championnat. Nous connaissons l’importance de ce mois pour continuer en Ligue des champions et mener ce championnat, mais nous sommes dans la position que nous aimons. »

Les joueurs peuvent déjà penser à la Coupe du monde ?

« Il ne faut faire aucune déclaration là-dessus. Les joueurs sont professionnels. Je suis toujours content quand l’année du Mondial arrive parce que je suis très confiant pour les joueurs, nous aimerions qu’ils la jouent tous. Mais il faut être concentré sur le club et sur ce qui est important pour nous: gagner les trophées que nous jouons. »

La condition physique de ses joueurs

« Faut-il préserver les joueurs ou se concentrer sur le travail tactique ? Ça dépend individuellement et collectivement. Nous sommes dans une très bonne condition physique. On a fait des matchs incroyables. Quand j’ai vu les stats de notre niveau sans le ballon, c’est incroyable, top. Quand il y a des problèmes, vous regardez tout le temps sur l’aspect physique mais le mental est plus important pour moi. Je suis content de ce que je peux juger de l’équipe. »

La course au titre en Ligue 1

« Le championnat est différent de l’année dernière. Lens fait une saison incroyable, ils méritent d’être là avec nous, c’est motivant pour nous d’avoir une équipe comme ça. »

Problème mental pour son équipe ?

« Non, rien de ça, vous cherchez à trouver des problèmes tout le temps, mais non, rien. C’est la même chose que lorsqu’on a gagné à Marseille à 5-0, le même état physique et mental. »

Zaïre-Emery

« On a souvent parlé de lui mais il est vraiment ce que représente un titi. C’est un vrai titi non seulement pour ce qu’il fait sur le terrain mais aussi pour comment il se comporte en dehors pendant sa vie. C’est un privilège d’avoir un joueur comme lui. Il joue partout, il a des qualités individuelles, techniques et physiques. C’est un vrai plaisir de l’entraîner. Il ne lui manque que de venir en conférence de presse. Si vous voulez, je peux le mettre à ma place, j’en serai heureux. »

Un sentiment de revanche contre Chelsea ?

« Il n’y a aucune sensation de revanche parce que ce sont des compétitions différentes. Cette finale s’est jouée il y a plus de six mois. C’est important de le préparer de la meilleure des manières, ce sera un adversaire difficile. On est prêt à jouer ce match. »





