Les louanges de Luis Enrique envers Doué et Zaïre-Emery

Demain soir (21 heures, Ligue 1 +), le PSG reçoit le Stade Brestois lors de la 33e journée de Ligue 1. À la veille de la dernière au Parc des Princes de la saison, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG va jouer son dernier match de la saison au Parc des Princes demain soir avec la réception du Stade Brestois lors de la 33e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a évoqué la qualification en finale de la Ligue des champions, la course au titre, la rencontre contre les Brestois, Désiré Doué, la gestion des joueurs, Warren Zaïre-Emery…

La qualification en finale de la Ligue des champions (PSG TV)

« Cela fait du bien. Il y avait beaucoup de moments difficiles pendant le match mais c’est incroyable. On sent qu’on a de la joie pour vivre ça et partager ça avec nos supporters et nos familles. »

La course au titre en Ligue 1 (PSG TV)

« On veut gagner aussi le championnat. Lens a fait un travail incroyable. C’est le dernier match au Parc des Princes. Après on va jouer la finale de la Ligue des champions à Budapest, une ville que je connais bien. »

Brest (PSG TV)

« Les joueurs ne jouent rien mais c’est le meilleur moment pour se montrer. Je suis sûr qu’ils seront motivés. Jouer au Parc est toujours motivant pour l’adversaire. Nous on veut être champion, c’est notre objectif. »

Désiré Doué

« On a beaucoup d’informations sur les joueurs. Je préfère regarder la communication non verbale. Après il y a les stats… C’est un joueur très important, très jeune, avec des qualités individuelles physiques et techniques. Il est très mature. »

Des joueurs qui jouent moins en championnat qu’en Champions League

« On cherche toujours à faire la meilleure chose pour le joueur. Chaque cas est différent. Je cherche à gagner mais aussi à protéger la santé des joueurs. Il y a des différences entre eux. Il y a des blessés. »

Les dégagements en touche de Matvey Safonov contre le Bayern

« Ce qui est important, c’est que l’équipe gagne. Nos supporters aiment la manière dont nous jouons. On cherche à jouer de la meilleure manière pour gagner. À Munich, je suis très fier de ce que j’ai vu. »

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Veut-il s’inscrire dans la durée avec le PSG, où il est aimé de tout le monde ?

« Depuis le premier jour j’ai eu le soutien du président, des fans. Après, si on fait le même exercice avec la presse c’est différent… Mais j’aime ça. La vie d’entraîneur est dure. »

Warren Zaïre-Emery

« Il peut jouer partout. C’est incroyable de le voir jouer. J’aime tellement ce joueur, et cette personne. Il joue partout, il joue tout le temps, peu important son état. Et peu importe son poste, il est toujours au niveau. »

Le PSG comme une famille ?

« Je ne peux rien faire en tant qu’entraîneur, ça dépend de l’éducation des joueurs. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Ils s’appellent « Bro », c’est très positif. Tous les gens autour dans le club, on est content de cette petite famille, de venir chaque jour s’entraîner. »

Avec les absents, des titis dans le groupe ?

« Il y aura des titis, oui. J’espère qu’aucun titi ni aucun joueur professionnel ne fera d’erreurs. J’espère qu’aucun ne sera critiqué comme ça a été le cas pour Pierre (Mounguengue, NDLR). On a parlé de ça pour être prêt. Pour les joueurs présents sur le point médical, il n’y a pas de problème grave. Cela montre le niveau d’intensité qu’on a dû surmonter. »

La fraîcheur physique

« On veut gagner demain. Après on va voir quel sera le scénario. Pour arriver à la finale, il faut avoir des minutes de compétition. Mais elle présente des risques. Il faut voir quelle minute il faut pour chaque joueur. Le calendrier nous le permet. »

L’efficacité offensive du PSG

« On fait le travail habituel. Quand on voit le travail des milieux, des latéraux… Kvara a été incroyable, Dembélé, Doué ou bien encore Senny Mayulu… Chaque semaine on essaie d’avoir des situations similaires. »

La récupération mentale

« Pour les matchs de Ligue des champions, il faut être prêt à 100% sur le plan mental. Demain il y aura des grandes motivations. On va jouer notre dernier match au Parc. Il y aura aussi la motivation des joueurs de Brest qui n’ont plus rien à gagner et plus rien à perdre. Nous, on cherche à gagner le championnat. »