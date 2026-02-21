Les louanges de Luis Enrique envers Dro et Zaïre-Emery

Entre les deux matches de Ligue des champions contre Monaco, Luis Enrique avait décidé de faire tourner contre Metz. Malgré un large turnover, le PSG s’est facilement imposé (3-0).

Après son succès renversant contre l’AS Monaco mardi soir en barrage aller de la Ligue des champions (2-3), le PSG retrouvait les terrains ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre les Messins, Luis Enrique avait décidé de faire tourner. Et malgré une équipe largement remaniée, le club de la capitale a totalement dominé les Messins pour facilement s’imposer (3-0) et reprendre la première place du championnat, profitant du faux pas de Lens sur sa pelouse contre Monaco (2-3) un peu plus tôt dans la journée. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique est revenu sur ce succès important du PSG.

« En tant qu’entraîneur, c’est merveilleux d’avoir un joueur comme Warren »

« Un tournant de la saison ? Ce que je pense, c’est que Lens est en train de faire une saison incroyable, avec beaucoup de victoires et en jouant un très bon football. Il reste encore onze matches et je pense qu’il faut encore s’améliorer pour chercher à gagner de nouveau cette ligue. Mais Lens, a joué de manière spectaculaire. Mon plan avec Dro Fernandez ? Il est encore un jeune de deuxième année. Parfois, on perd un petit peu la tête. Il faut savoir qu’il a beaucoup de qualités mais il faut aller petit à petit. Warren, c’est lui qui a changé, ce n’est pas grâce à moi, c’est grâce à lui. C’est un joueur incroyable, il peut jouer partout. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est merveilleux d’avoir un joueur comme lui. Surpris de la performance de Metz ? Ça dépend de chaque entraîneur. Ce que je peux dire de Metz, c’est que le premier match que l’on a joué chez eux et la rencontre d’aujourd’hui, c’est qu’ils ont montré qu’ils peuvent jouer, qu’ils pressent, qu’ils savent défendre et les deux matches que l’on a joués contre eux ont été difficiles. Mais quand il y a de l’espace, avec les joueurs et la capacité que nous avons à gérer ces actions, c’est important. Je valorise et je juge de façon très positive ce qu’a fait Metz aujourd’hui. Des nouvelles de Dembélé, il sera rétabli pour Monaco ? Je ne sais pas encore. Il n’y a pas de problème, ce n’est pas une blessure compliquée, c’est seulement un coup. On verra demain ce qu’il va se passer. »





