Les louanges de Luis Enrique envers Lucas Hernandez

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone lors du choc de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-2). Luis Enrique a salué la performance de Lucas Hernandez.

Moins d’une semaine après son très beau succès sur la pelouse de Manchester City, le PSG retrouvait l’un des favoris à la victoire finale en Ligue des champions ce mardi soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Barcelone pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue. Dans un match qui a répondu aux attentes placées en lui, ce sont les Parisiens qui se sont imposés devant leur public (4-2). Au micro de Canal Plus, le coach du PSG a salué la très bonne performance de Lucas Hernandez contre Lamine Yamal, l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Il a fait un match incroyable contre l’un des meilleurs joueurs du monde »

« Ce que je retiens du match ? Un petit peu de tout. C’est un match de très haut niveau contre des adversaires incroyables. C’est très difficile de défendre de la manière que l’on a défendu, mais je suis convaincu que cela a été la clé. La capacité de nos deux attaquants et de notre milieu à revenir quand le ballon était derrière nous. On a fait un très beau travail défensif. On a gagné le match contre une équipe qui n’avait pas encore perdu cette saison et qui avait une moyenne de buts marqués de 4. On a eu la chance de n’en prendre que deux. On est content. Lucas Hernandez ? Lucas Hernandez est un joueur qui a de l’expérience, qui est toujours prêt, qui a de l’ambition et des capacités. On savait avant le match qu’il allait faire un très bon travail. Il est agressif et, à la fois, il ne fait pas de fautes inutiles. Il a fait un match incroyable contre l’un des meilleurs joueurs du monde. »