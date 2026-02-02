Les louanges de Luis Enrique envers Matvey Safonov

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Strasbourg (1-2). Une victoire qu’il doit notamment à Matvey Safonov, qui a stoppé un penalty. Son coach, Luis Enrique, a encensé son portier.

En clôture de la vingtième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Strasbourg. Deuxième au coup d’envoi, le club de la capitale voulait reprendre sa place de leader. Et les Parisiens ont réussi avec une victoire aux forceps contre les Strasbourgeois (1-2). Encore une fois préféré à Lucas Chevalier dans les buts, Matvey Safonov a brillé avec un nouveau penalty repoussé. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a encensé son portier, le meilleur sur les pénaltys qu’il a eu dans sa carrière.

La victoire du caractère ?

« Oui. Mais si on avait perdu le match, il n’y aurait pas eu de caractère ? On a eu la chance de gagner ce match quand tout le monde pensait que c’était impossible. On a montré depuis trois ans qu’on est une équipe qui lutte. On n’était pas très précis. On a réalisé une première période très faible. On a amélioré la seconde période. On a contrôlé dans la moitié de terrain adverse. Je félicite Strasbourg. C’est une très bonne équipe, avec des jeunes joueurs que j’aime beaucoup. On a gagné et je ne sais pas si c’est mérité. C’est très bien pour nous. »

Son regard sur Matvey Safonov

« J’ai eu beaucoup de gardiens dans ma vie d’entraîneur qui ont arrêté des tirs au but. Mais lui, c’est le meilleur que j’ai eu dans ce domaine. Sa capacité à deviner le côté, la place choisie, où le tireur va frapper, c’est très important. »

La fin de match à dix contre onze

« Cela a changé le match parce qu’on n’avait plus le ballon. On a défendu en bloc bas, ce qui est inhabituel pour nous. On a cherché la contre-attaque. On a eu la chance de faire une très belle action. Grâce aux entrées de Kang-In Lee, Désiré Doué et Ousmane Dembélé aussi. »

Kang-In Lee peut-il prétendre à mieux ?

« Il a cette capacité à changer l’orientation du ballon sous la pression, sans le perdre. Il fait des bonnes actions, il a fait des bons tirs. Il a été important dans son entrée. »

Strasbourg

« Il ne joue pas contre nous comme face aux autres adversaires. C’était compliqué, comme au Parc des Princes. »



