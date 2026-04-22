Les louanges de Marquinhos envers Mayulu et Beraldo

En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est facilement imposé contre le FC Nantes (3-0) pour reprendre quatre points d’avance en tête de la Ligue 1.

Après sa défaite contre Lyon dimanche soir (1-2), le PSG retrouvait la Ligue 1 et le Parc des Princes ce mercredi soir avec la réception du FC Nantes pour le compte du match en retard de la 26e journée. Dans un match qu’il a maîtrisé, le club de la capitale s’est logiquement imposé contre les Nantais (3-0) pour reprendre sa marche en avant et compter quatre points d’avance sur le RC Lens. Au micro de Ligue 1 +, Marquinhos est revenu sur cet important succès parisien.

« Je suis toujours prêt »

« Après l’accident de dimanche, on renoue avec le succès ? Oui, c’est vrai. C’est avec cette mentalité que l’on est rentré sur le terrain aujourd’hui. On a laissé passer des points lors du dernier match, à la maison, et il ne faut pas. C’est ce que l’on a dit avant le match. On dispute le titre avec Lens qui ne lâche pas. Nous, il ne faut pas que l’on lâche des points, surtout à la maison, parce que les matches à l’extérieur c’est encore plus difficile. On a fait un bon match aujourd’hui, depuis le début, et on a réussi. D’habitude, je joue que les matches de Ligue des champions ? Je suis toujours prêt. Ce sont les choix du coach. Il a ses stats, toutes les datas pour mettre les joueurs dans leur meilleure forme possible. Aujourd’hui, ça a été un match pour moi. Peu importe si c’était un accident avant. Je pense que c’est plus par rapport aux datas. C’est ce que le coach voulait. Comment je fais pour être performant pour jouer en Ligue des champions quand tu joues pas en championnat ? C’est l’entraînement. Après le match, on a des joueurs qui compensent. À l’entraînement, on essaye d’être le plus efficace possible, le plus compétitif possible quand il n’y a pas les matches entre deux. Quand tu enchaînes les matches, c’est beaucoup plus facile. Après, quand il n’y a pas les matches entre deux, c’est avec les entraînements que tu dois compenser. Mais, je pense que cela fait du bien aussi d’équilibrer tout ça avec l’entraînement, le repos. On a beaucoup de matchs, surtout maintenant en fin de saison. C’est à nous maintenant de bien nous remettre avec de la récupération le plus rapidement possible. Ceux qui ne jouent pas, il faut compenser le lendemain pour être dans la meilleure forme. »

« Senny Mayulu prend plus en plus de poids dans l’effectif »

Le capitaine du PSG s’est également montré très élogieux envers Senny Mayulu et Lucas Beraldo. « Senny, c’est un grand gamin qui prend de plus en plus son poids dans l’effectif. C’est un joueur qui nous fait du bien sur les côtés, au milieu de terrain et même en attaque. Je pense qu’il y a une très belle philosophie qui est mise en place par le coach. Lui, il fait partie du PSG qui a gagné, qui a beaucoup d’avenir devant lui. Moi, je suis là. Avec l’âge, j’essaye de lui passer de l’expérience. Moi, je suis dans une autre génération, où on se criait dessus sur le terrain, on se tapait sur le terrain et tout allait bien. Même quand moi je fais des bêtises, je donne l’opportunité aux autres de parler avec moi. C’est comme ça et c’est bien pour le PSG. Lucas Beraldo en sentinelle ? Il est parfait. Comme moi quand j’étais avec Tuchel. C’est un nouveau poste, un nouveau rôle. Il s’est adapté très rapidement. Je pense que le coach a vu quelque chose sur lui. Moi, je parlais beaucoup avec lui quand le coach lui a confié cette position pour qu’il soit avec la mentalité ouverte pour apprendre les choses comme je l’ai fait à l’époque. Je pense que cela m’a fait beaucoup de bien. J’ai appris beaucoup de choses. Lui, ça peut lui ouvrir des portes même en sélection. Il enchaîne des matches. C’est très important un joueur comme ça, qui peut jouer au milieu, en défense, latéral. Je pense que pour l’entraîneur, il y a beaucoup de valeurs comme ça. Tout ce qu’il fait, il le fait bien. Encore aujourd’hui, il était très performant. Il donne de la sécurité à la défense. C’est une sentinelle qui sait très bien couvrir les espaces devant la défense. Ça nous fait du bien. C’est un joueur qui nous manquait quand même dans cet effectif. Je pense qu’il accomplit très bien ce rôle. »