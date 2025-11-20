Achraf Hakimi Nasser al Khelaïfi
Les louanges de Nasser al-Khelaïfi envers Achraf Hakimi

20 novembre 2025

Hier soir, Achraf Hakimi a reçu le Ballon d’Or Africain. Son président au PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est montré dithyrambique envers le latéral droit marocain. 

Auteur d’une saison 2024-2025 XXL avec le PSG (55 matches, 11 buts, 16 passes décisives), Achraf Hakimi a logiquement remporté le Ballon d’Or Africain hier soir lors de la cérémonie des CAF Awards. Le latéral droit a devancé Mohamed Salah et Victor Osimhen. Présent lors de la cérémonie, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a encensé l’international marocain.

« Pour moi Achraf est un des meilleurs au monde »

« Pour moi, Achraf est un des meilleurs au monde. Et évidemment le meilleur joueur africain. C’est un leader au PSG et le capitaine du Maroc. Nous sommes tous fiers de lui, salue Nasser al-Khelaïfi dans des propos relayés par Foot Mercato. Sur sa story Instagram, Ousmane Dembélé, qui a remporté le Ballon d’Or il y a presque deux mois, a félicité son coéquipier au PSG. « Mérité mon fréro. » Son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, lui a aussi adressé un message. « Love you bro. Le roi d’Afrique, bravo mon frère ! Une récompense plus que méritée !« 

