Les Louanges de Nasser al-Khelaïfi envers Luis Campos

Luis Campos est le conseiller sportif du PSG depuis trois ans. En fin de contrat le 30 juin 2025, il discute pour une prolongation de contrat. Il a reçu les louanges de son président, Nasser al-Khelaïfi.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Luis Campos a un rôle de conseiller sportif du club de la capitale. Le dirigeant parisien échange quotidiennement avec Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi pour améliorer l’effectif des Rouge & Bleu. Avec le coach espagnol, il a décidé de changer de cap avec un projet basé sur la jeunesse plutôt que sur l’empilement de stars. En fin de contrat le 30 juin 2025, il négocie actuellement une prolongation de contrat avec ses dirigeants, qui pourrait être de deux ans, soit jusqu’en juin 2027.

« On a Luis le professionnel, le meilleur au monde »

Jeudi soir, le PSG a officiellement inauguré son centre d’entraînement ultra moderne. De nombreux invités et beaucoup de journalistes étaient conviés à cette inauguration en grande pompe du Campus PSG situé à Poissy dans les Yvelines (78). Olivier Tallaron, journaliste pour Canal Plus était présent. Pour le Canal Football Club, il a réalisé un reportage qui passera dans l’émission de dimanche. Des extraits de ce reportage ont été dévoilés sur les réseaux sociaux de la chaîne cryptée. On peut ainsi voir Nasser al-Khelaïfi échangé avec Luis Campos. « Luis ! » Le conseiller sportif lui répond alors : « Félicitations ! Excellent travail (Le Campus, Ndlr). » Le président du PSG s’adresse ensuite au journaliste : « Campos, c’est son nom hein ! Il y a Luis Campos et le Campus PSG, le centre d’entraînement. On a Luis le professionnel, le meilleur au monde ! »