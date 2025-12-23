Les louanges de Roberto Martinez envers Vitinha et Nuno Mendes

Vitinha et Nuno Mendes brillent avec le PSG et le Portugal et ne sont pas loin d’être les meilleurs joueurs du monde, s’ils ne le sont pas. Leur sélectionneur, Roberto Martinez, s’est montré dithyrambique envers les deux Portugais.

Le PSG possède très certainement le meilleur latéral gauche du monde en la personne de Nuno Mendes. Il a également le meilleur milieu de terrain du monde avec Vitinha. Les deux internationaux portugais ont été des grands protagonistes de l’année 2025 historique du PSG. Roberto Martinez, leur sélectionneur en sélection portugaise, s’est montré très élogieux au moment d’évoquer Nuno Mendes et Vitinha dans une interview accordée à Marca.

« Vitinha est capable d’exécuter à la perfection les consignes des entraîneurs »

« Nuno Mendes le meilleur latéral gauche ? C’est le plus polyvalent. Nuno peut jouer sur les ailes ou dans l’axe, il peut jouer davantage comme un numéro 10 que comme un latéral, il sait se projeter dans la surface, il peut jouer comme un troisième défenseur central… Je n’ai jamais vu un latéral gauche aussi performant à autant de postes différents. Vitinha est capable d’exécuter à la perfection les consignes des entraîneurs. Il possède les qualités techniques pour anticiper le jeu. Sa lecture du jeu et son contrôle de balle sont exceptionnels. Je partage l’avis de Luis Enrique. »