Les louanges de Vahid Halilhodžić envers le PSG

Cette semaine, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour Vahid Halilhodžić, le club de la capitale peut faire le back-to-back.

Mardi soir, le PSG a éliminé Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions après sa victoire sur la pelouse d’Anfield (0-2). Les Parisiens affronteront le Bayern Munich en demi-finale. Beaucoup d’observateurs voient cette confrontation comme une finale avant l’heure. Avant d’affronter les Bavarois lors de la demi-finale aller au Parc des Princes le 28 avril, le PSG doit jouer trois matches de Ligue 1. Dimanche, il reçoit Lyon en clôture de la 30e journée avant de jouer son match en retard contre Nantes, au Parc des Princes, mercredi soir. Trois jours après, place à un déplacement à Angers pour le compte de la 31e journée.

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« Depuis pas mal de temps, on n’a pas vu une équipe aussi forte individuellement, collectivement »

Présent en conférence de presse, Vahid Halilhodžić, le coach du FC Nantes, s’est montré très élogieux envers le PSG. L’ancien coach des Rouge & Bleu estime que les Parisiens peuvent s’offrir une deuxième Ligue des champions consécutive. « C’est vraiment une équipe différente du Paris Saint-Germain d’il y a quelques années. Avant, c’était un groupe d’individualités. Le plus grand exemple, c’est Dembélé, qui l’a transformé. Je ne peux jamais m’imaginer un jour le voir faire ce meilleur pressing du monde qu’il fait. C’est lui, c’est grâce à lui et à ce sacrifice phénoménal que d’autres profitent un petit peu de ça. Ça veut dire un groupe, une équipe d’individualités énormes qui donnent leur qualité individuelle dans la force collective. C’est un niveau exceptionnel. Depuis pas mal de temps, on n’a pas vu une équipe aussi forte individuellement, collectivement. Sur un match, tu peux gagner Paris. Mais sur deux matchs, c’est impossible. Il n’y a aucune équipe du monde qui peut sur deux matchs. Il y a un petit peu de jeunesse, de temps en temps, ils ont un petit peu le melon. Il faut profiter de ça. Parce que tout de suite s’ils ont le melon, il dégonfle, ou tu le mets sur le côté, et tu mets l’autre qui est encore meilleur. Quel plaisir pour l’entraîneur. »