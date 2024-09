Les louanges de Vitinha envers Joao Neves

Cet été, le PSG s’est offert Joao Neves contre 60 millions d’euros. Il a réalisé de très bons débuts sous le maillot des Rouge & Bleu. Son coéquipier en sélection et à Paris, Vitinha, n’a pas tari d’éloge sur son compère au milieu de terrain.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG avait fait de Joao Neves sa priorité lors de ce mercato estival. Après des négociations qui ont duré de très longs mois avec Benfica, le club de la capitale a réussi à s’offrir les services de l’international portugais (19 ans). Lors des trois premières journées de Ligue 1, il a réalisé de belles performances, avec en prime trois passes décisives lors de ces deux premières rencontres. Associé au milieu avec Warren Zaïre-Emery et Vitinha, il semble déjà s’être acclimaté à l’environnement parisien. Présent en conférence de presse, le numéro 17 du PSG a encensé son coéquipier. « Je suis très content de l’arrivée de João, il nous apporte beaucoup. J’essaye de l’aider et lui aussi nous aide, il voit des choses que même les plus âgés ne voient pas.«

« Cette année, j’ai pris de l’importance en sélection et au PSG »

L’ancien du FC Porto a également évoqué son nouveau rôle en sélection et au PSG. « Bien sûr, tout joueur veut donner le meilleur de lui-même. Il veut être important en équipe nationale et en club. Je ne suis pas différent, c’est ce que j’essaye de faire. Heureusement, cette année, j’ai pris de l’importance en sélection nationale. Et je pense que l’on peut dire la même chose du côté du PSG. Et je veux continuer sur cette voie. Ce qui est difficile, c’est cette constance qu’un joueur doit avoir et j’ai parfois du mal à l’avoir et c’est ce que je veux faire. Je veux maintenir ma qualité de jeu et je veux être titulaire. Que ce soit ici ou en club, je veux toujours aider le club ou la sélection nationale. »