Les louanges de Vitinha envers Luis Enrique

Vitinha a pris une nouvelle dimension depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG. Le milieu de terrain portugais s’est montré très élogieux envers son coach au PSG.

Vitinha est l’un des meilleurs joueurs du monde. Après des débuts poussifs sous le maillot du PSG, l’international portugais a pris une nouvelle dimension après l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG. Replacé au poste de numéro 6, il brille et est le métronome du jeu parisien. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Vitinha a encensé son coach.

« Luis Enrique a sans doute eu l’influence la plus déterminante sur ma carrière »

« J’ai travaillé dur, j’ai eu un peu de chance et j’ai pu compter sur des personnes importantes, tant sur le plan personnel que sportif. À commencer par Luis Enrique, qui a sans doute eu l’influence la plus déterminante sur ma carrière. C’est vrai, c’est un peu pénible (rires, ndlr), mais j’aime ça comme ça, parce qu’on ne peut que s’améliorer. C’est un grand entraîneur, non seulement du point de vue technico-tactique, mais aussi du point de vue humain qui, à ces niveaux, fait la différence. Il a raison. Les récompenses individuelles sont agréables, mais il est toujours préférable de remporter des trophées collectifs. Les premières mi-temps moins abouties quand Luis Enrique est dans les tribunes ? Il faudrait lui demander, mais je pense que c’est une simple coïncidence. Bien sûr, lorsqu’il est sur le banc de touche, on l’entend davantage, mais lorsqu’il monte dans les tribunes, les messages nous parviennent quand même, par l’intermédiaire de son adjoint. » Lors de cette interview, il a aussi encensé Joao Neves. « Nous avons une excellente relation, et cela se voit aussi sur le terrain. Joao est une personne formidable, avec un caractère exceptionnel. Le fait qu’il soit portugais est un atout. Nous avons une excellente entente balle au pied car, en plus de cela, c’est un grand joueur. »