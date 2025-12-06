Les louanges d’Estéban Lepaul envers Matvey Safonov

Titulaire dans les buts du PSG ce samedi soir, Matvey Safonov a réalisé une très belle performance. Estéban Lepaul, l’attaquant rennais, a salué la pression du gardien.

Doublure de Lucas Chevalier depuis le début de la saison, Matvey Safonov n’avait pas eu la chance d’encore jouer cette saison. Après la blessure à la cheville de l’international français le week-end dernier, l’international russe a eu sa chance ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes contre Rennes. Et il a brillé avec deux belles parades, dont une sur une frappe d’Estéban Lepaul, qu’il a repoussée sur son poteau. À l’issue de la rencontre, au micro de Ligue 1 +, l’attaquant rennais s’est montré élogieux envers Matvey Safonov.

« Quand il a eu à faire le travail, il l’a fait correctement«

« Pour pas vous mentir, quand la frappe est partie et qu’elle a été un peu déviée par Pacho, je la vois dedans parce que je ne vois pas Safonov. J’entends juste le petit bruit du poteau. J’ai eu un petit mot pour lui à la mi-temps. On s’est checkés pour se féliciter mutuellement. Mais voilà, il fait un superbe arrêt et sur le contre, on prend un but qui nous fait très mal. Tombé sur un très bon Safonov ? C’est vrai. Il est utilisé comme doublure au PSG. C’était aussi le moment pour lui de faire le taff. On sait que ce n’est jamais facile quand on est second gardien avec un premier gardien de qualité. Mais, quand il a eu à faire le travail, il l’a fait correctement. Donc, bravo à lui. »





