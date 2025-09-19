Les maillots de la finale de la Champions League mis aux enchères

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la Ligue des champions en surclassant l’Inter Milan (5-0). Le club de la capitale a mis aux enchères les maillots de cette finale.

Après de très nombreuses années à l’espérer, le PSG a enfin remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire le 31 mai dernier contre l’Inter Milan (5-0). Un peu plus de trois mois après son succès historique, le PSG, associé au site spécialisé MatchWornShirt ont mis aux enchères quinze maillots de cette finale de la Ligue des champions. Lancée depuis dix jours, cette mise aux enchères est ouverte jusqu’à demain.

Le maillot de Marquinhos le plus sollicité

Comme le rapporte Le Parisien, le maillot qui a le plus de succès est celui porté par Marquinhos. L’enchère pour la tunique du capitaine du PSG atteint plus de 24 000 euros. En ajoutant la TVA, les frais d’acheteur ainsi que les frais de port, ce montant atteint 31 972, 19 euros, assure le quotidien francilien. Parmi les autres tuniques dont les prix se sont envolés, il y a celle de Kvicha Kvaratskhelia, également portée et signée par le Géorgien. L’acquéreur va débourser – à la dernière enchère – au total 24 041,63 euros. Le succès a en tout cas été de taille avec aucune tunique vendue à moins de 2 000 euros, la plus abordable étant celle préparée pour Ibrahim Mbaye (2 270, 87 euros). Quant à ce que va devenir tout cet argent (environ 117 000 euros), le club devrait s’en servir pour « continuer le développement et la croissance du club » ainsi que pour « différents projets » dont la nature n’est pas précisée sur le site de la vente, conclut Le Parisien.