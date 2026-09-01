Les matches contre Le Mans, Strasbourg, et Lyon programmés

Le PSG a repris la Ligue 1 lors de ce mois d’août. Avec le retour de la Ligue des champions, le calendrier va s’accélérer. La LFP a dévoilé la programmation des sixième, septième et huitième journées de championnat.

Vendredi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG va retrouver le Parc des Princes pour la première fois de la saison avec la réception de l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Quatre jours plus tard, place, toujours au Parc, au début de la phase de ligue de la Ligue des champions avec la rencontre contre le Slovan Bratislava. Les matches vont ensuite s’enchaîner pour le PSG. Ce mardi après-midi, la LFP a dévoilé la programmation de trois journées de championnat, la sixième, la septième et la huitième, toutes après la première trêve internationale de la saison 2026-2027.

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Des rencontres qui entourent les chocs contre City et le Barça

Lors de la sixième journée de Ligue 1, le PSG recevra le promu Le Mans. Une rencontre qui se jouera le samedi 10 octobre à 20h45. Elle sera diffusée lors du multiplex de Ligue 1 + et en intégralité sur un des canaux de la chaîne. Ce match se déroulera quatre jours avant le déplacement à Manchester City lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Trois jours, plus tard, le PSG se déplacera de nouveau, mais cette fois-ci à Strasbourg dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Les deux équipes s’affronteront le 17 octobre à 17h15 devant les caméras de Ligue 1 +. Le PSG retrouvera ensuite la Ligue des champions avec le choc contre le FC Barcelone au Parc des Princes (20 octobre, 21 heures) avant de terminer ce fol enchaînement avec la réception de Lyon lors du choc de la huitième journée de Ligue 1. Il se déroulera en clôture de la journée, le dimanche soir (20h45).

Le programme de la sixième journée de Ligue 1

Vendredi 9 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Lens – Olympique Lyonnais



Samedi 10 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ LOSC – Havre AC



Samedi 10 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – Le Mans FC AS Monaco – Toulouse FC FC Lorient – Paris FC Stade Brestois 29 – Angers SCO



Dimanche 11 octobre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ OGC Nice – RC Strasbourg Alsace



Dimanche 11 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – AJ Auxerre



Dimanche 11 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ ESTAC Troyes – Olympique de Marseille



Programme de la septième journée de Ligue 1

Vendredi 16 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Le Mans FC – Toulouse FC



Samedi 17 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – Paris Saint-Germain



Samedi 17 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ LOSC – Stade Brestois 29 ESTAC Troyes – RC Lens



Dimanche 18 octobre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ Angers SCO – Olympique de Marseille



Dimanche 18 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Paris FC – Stade Rennais FC FC Lorient – AS Monaco Havre AC – AJ Auxerre



Dimanche 18 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – OGC Nice





Programme de la huitième journée de Ligue 1

Vendredi 23 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – OGC Nice



Samedi 24 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Toulouse FC – ESTAC Troyes

Samedi 24 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Lens – Paris FC



Dimanche 25 octobre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ AS Monaco – LOSC



Dimanche 25 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – RC Strasbourg Alsace Olympique de Marseille – Havre AC AJ Auxerre – Le Mans FC Angers SCO – FC Lorient

