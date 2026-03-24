Les matches du PSG contre Lyon et Angers programmés

La programmation des matches du PSG en Ligue 1 fait beaucoup parler ce derniers. La LFP vient de dévoilé les dates des rencontres contre Lyon (J30) et Angers (J31).

Ces derniers jours, le sujet qui fait le plus parler dans l’actualité de la Ligue 1 est la demande de report du PSG de son match contre Lens, qui doit se tenir entre les deux quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Lens s’y oppose et l’a expliqué dans un communiqué alors que la LFP doit se prononcer à ce sujet jeudi. En attendant, l’instance qui gère le championnat de France a programmé les rencontres des 30e et 31e journées de Ligue 1.

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Le choc contre Lyon cinq jours après le quart retour contre Liverpool

Lors de la 30e journée, le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais. Ce choc a été programmé le dimanche 19 avril à 20h45. Une rencontre qui se tiendra cinq jours après le quart de finale retour de la Ligue des champions à Anfield contre Liverpool et qui sera diffusée sur Ligue 1 +. Lors de la 31e journée, le PSG se déplace à Angers. Un match qui a été programmé le 25 avril à 19 heures et qui sera à retrouver sur Ligue 1 +. Cette rencontre se jouera trois jours après la réception de Nantes, match de la 26e journée qui avait été reporté afin que le PSG prépare sereinement son huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea.

Le programme de la 30e journée de Ligue 1

Vendredi 17 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Lens – Toulouse FC

Samedi 18 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 FC Lorient – Olympique de Marseille



Samedi 18 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Angers SCO – Havre AC



Samedi 18 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ LOSC Lille – OGC Nice

Dimanche 19 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ AS Monaco – AJ Auxerre

Dimanche 19 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – Stade Rennais FC FC Nantes – Stade Brestois 29 FC Metz – Paris FC

Ligue 1+ Dimanche 19 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais



Le programme de la 31e journée de Ligue 1

Vendredi 24 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – RC Lens



Samedi 25 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 Olympique Lyonnais – AJ Auxerre



Samedi 25 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Angers SCO – Paris Saint-Germain



Samedi 25 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ Toulouse FC – AS Monaco



Dimanche 26 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ FC Lorient – RC Strasbourg Alsace



Dimanche 26 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – FC Nantes Paris FC – LOSC Lille Havre AC – FC Metz

