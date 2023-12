Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique garde un oeil aiguisé sur la forme physique de ses joueurs, allant jusqu’à contrôler leur vie personnelle. Analyse des techniques de surveillance du coach espagnol.

Si Paris Saint-Germain est synonyme de polémique depuis plusieurs saisons, Luis Enrique a décidé de reprendre les choses en main. Arrivé dans la capitale l’été dernier, le coach espagnol porte critiques et déceptions sportives sur les épaules. Avec comme objectif de redresser les joueurs, notamment en ce qui concerne l’hygiène de vie, le tacticien a rapidement installé une nouvelle philosophie dans le quotidien des membres de l’effectif. À commencer par une présence obligatoire au Campus PSG, contrôlée par une feuille d’émergement qu’il faut signer tous les matins.

Un œil aussi sur la vie privée

Souhaitant rester au plus proche de ses hommes, Luis Enrique garde aussi un œil sur la vie privée de ses protégés. En effet, selon L’Équipe, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a recruté un auxiliaire afin de surveiller la vie extra-sportive des joueurs, principalement au niveau des établissements nocturnes. Si le tacticien de 53 ans n’est pas contre les soirées de fête, il souhaite tout de même rester intransigeant et contrôler le rythme de sortie des siens et leurs réseaux sociaux. Si cette initiative vise aussi à aider les décisions du coach parisien dans ses décisions lors des rencontres, le PSG ne se montre pas fermé à l’idée de laisser les joueurs profiter de leur temps de loisirs à leur guise en cas de bonnes performances sur le terrain. Le quotidien précise, sans donner de noms, que c’est en l’occurence le cas d’un titulaire qui semble apprécier et bien profiter de la vie nocturne parisienne. En revanche, si le joueur ne tient pas une bonne forme physique et ne respecte pas son hygiène de vie, il sera automatiquement mis à l’écarte du groupe. Sans citer de nom, nous pouvons déjà nous faire une idée quand on regarde la liste des joueurs écartés lors de la dernière fenêtre de transferts.

La nouvelle machine d’analyses sur la forme physique

Parce que cette surveillance quotidienne peut laisser passer quelques écarts, le Paris Saint-Germain a investi dans une nouvelle machine très coûteuse qui analyse la forme physique des joueurs. Du nom de DEXA, cette machine offre une analyse complète sur la composition corporelle (matières grasses, densité osseuse, etc…) et permet un contrôle total du poids. Ainsi, Luis Enrique, le nutritionniste Juan José Morillas, et ses préparateurs physiques peuvent suivre, tous les jours, l’évolution corporelle des joueurs du club de la capitale afin de prendre les meilleures décisions au moment des matchs. Le tabloïd précise que le coach lui-même restreint ses activités extra-sportives pour rester le plus affûté possible et montrer l’exemple.