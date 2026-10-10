Les mots très fort de Luis Enrique envers Maghnes Akliouche

Le PSG a dû attendre l’entrée de ses titulaires habituels pour faire la différence et s’imposer contre Le Mans ce soir (3-1). Luis Enrique s’est félicité de la réaction de son équipe et s’est montré très élogieux envers Maghnes Akliouche, qui s’est offert son premier but avec le PSG ce soir.

Quatre jours avant de se déplacer à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG recevait ce soir – au Parc des Princes – Le Mans pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Dans cette optique, Luis Enrique avait fait tourner. Il a fallu attendre l’entrée des cadres, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia à l’heure de jeu pour voir le PSG retrouver son jeu et s’offrir une victoire méritée (3-1), les deux derniers cités étant impliqués sur le deuxième but parisien quelques minutes après leurs entrées en jeu avec une frappe lointaine de l’international espagnol repoussée par le gardien dans les pieds de l’international géorgien qui a inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. Présent en conférence de presse après-match, dans des propos relayés par L’Equipe, Luis Enrique est revenu sur cette victoire importante de ses joueurs.

Satisfait de la manière dont mon équipe a gagné ?

« En premier lieu, je voudrais souligner et féliciter l’entraîneur Patrick Videira pour la manière dont Le Mans a joué. Ça a été très compliqué, très difficile. Son équipe est très courageuse. Après une trêve internationale, il n’y a pas de match facile. On le savait déjà, mais je pense qu’on a très bien affronté ces difficultés. On a démarré de manière positive, on a marqué le but (19e) mais on a commis 3 ou 4 erreurs qui nous ont fait manquer un petit peu de confiance. Après, est arrivé le moment le plus compliqué avec le but de nos adversaires (54e). Je pense qu’on a fait 30 dernières minutes de très haut niveau, avec beaucoup d’occasions. »

Ses changements

« C’est typique. Ça se passe toujours comme ça quand on revient d’une trêve internationale. Pour nous, en tant que staff, c’est important de gérer la charge des minutes de chaque joueur. Ça dépend des matches qu’ils ont joués, des voyages qu’ils ont fait. Et tu fais jouer des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. Mais à la fin nos xG (buts attendus) sont à plus de 4 et ça signifie qu’on a bien fait bien notre boulot. »

Maghnes Akliouche

« Pour moi, Maghnes a été le meilleur joueur, ou l’un des meilleurs, de ce match. J’aime tout chez lui. La manière dont il joue comme numéro 9, la manière dont il joue comme ailier, sa capacité technique, physique. Je suis surpris de ce que j’ai vu. Je le connaissais d’avant, c’est une belle surprise pour nous. »

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Comment vous avez réagi quand la tribune Auteuil s’est vidée après que le collectif Ultras Paris n’a pas pu déployer sa banderole de soutien aux lycéens ?

« J’ai vu un petit mouvement, mais je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Mais c’est clair que je préfère quand ils sont dans le stade. Quand, comme dans les dernières minutes, tout le monde chante. C’est ça que nous cherchons. Après, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. »