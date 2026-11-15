Les mots très forts de Kvaratskhelia envers Achraf Hakimi

Le PSG possède de très nombreux joueurs de classe mondiale dans son effectif. Actuellement blessé, Khvicha Kvaratskhelia s’est montré extrêmement élogieux envers Achraf Hakimi.

Lors de la belle victoire du PSG contre le FC Barcelone en Ligue des champions (4-2), Khvicha Kvaratskhelia s’est gravement blessé. L’international géorgien a en effet été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Opéré quelques jours après, le numéro 7 du PSG sera absent de très nombreux mois. Pendant sa rééducation, il a décidé de faire des lives sur sa chaîne Twitch. Lors de son dernier, hier, il a reçu un appel vidéo de l’un de ses coéquipiers au PSG, Achraf Hakimi. Après avoir dévoilé cet appel, le numéro 7 du PSG s’est montré dithyrambique envers l’international marocain.

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« C’est le meilleur arrière droit du monde, et le meilleur de l’histoire »

« Ce mec-là, c’est le meilleur du monde. D’ailleurs, tu as encore marqué beaucoup de buts hier (il s’est offert un doublé contre le Niger, NDLR). C’est le meilleur arrière droit du monde, et le meilleur de l’histoire. Même sur le plan humain, vous ne trouverez personne de meilleur que lui. Le Paris Saint-Germain possède la meilleure équipe de l’histoire, que ce soit sur le terrain ou en dehors« , louange Khvicha Kvaratskhelia devant ses viewers. Sur le terrain, les deux hommes s’entendent bien. Il faudra attendre de longs mois pour retrouver cette connexion entre les deux, qui a enchanté le PSG depuis l’arrivée du Géorgien à Paris durant le mercato hivernal 2024.