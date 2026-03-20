Les mots très forts de Luis Enrique sur Lucas Chevalier

Demain soir (21h05, Ligue 1+), le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec un déplacement à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a été questionné sur la possibilité du report du match contre Lens entre les deux quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, la convocation en équipe de France de Lucas Chevalier, la situation de l’ancien Lillois au sein du PSG, le quart de finale de la Ligue des champions contre les Reds, le match contre Nice, la blessure de Bradley Barcola, la trêve internationale et les longs déplacements de ses joueurs…

La victoire contre Chelsea (PSG TV)

« Quel bonheur de voir l’équipe avec cette performance, la communion avec les supporters ! C’est incroyable, on veut essayer de continuer de vivre ça. C’est une année particulière mais on voit vraiment qu’on a le niveau pour n’importe quel adversaire et c’est bon. On a bien fait le boulot. On veut beaucoup, beaucoup plus. »

Le quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool (PSG TV)

« On est habitué à jouer contre les meilleures équipes, c’était notre schéma cette année et l’année dernière. Jouer contre une équipe comme Liverpool, c’est spécial, différent. C’est notre compétition parce que nous sommes le champion actuel. L’année dernière, je me souviens que le coach Arne Slot parlait très bien quand nous étions dans un moment difficile. »

La possibilité de reporter le match contre Lens

« Je voudrais attendre encore des nouvelles. Chaque équipe cherche à trouver les meilleures conditions pour jouer la compétition mais on peut comprendre l’intérêt de chaque équipe. »

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Lucas Chevalier convoqué avec l’équipe de France

« Je suis très content de le voir dans la liste, il le mérite. Je cherche à défendre les joueurs, mon avis sur le niveau de Lucas Chevalier n’a pas changé pendant ce temps. Je suis très content de voir Lucas. Je ferais la même chose si j’étais sélectionneur de l’équipe de France, c’est un signal très positif pour le joueur. Cela pourrait changer sa situation au PSG ? Aucune chose à l’extérieur ne va changer mon avis. Je n’ai pas besoin de savoir ce que pensent les gens à l’extérieur. Je ne vais rien changer. »

Liverpool, des bons souvenirs pour le PSG

« Quand Liverpool était la meilleure équipe d’Europe à ce moment de la compétition, je me souviens qu’Arne Slot parlait très bien du PSG, comme personne ne le faisait. C’était très positif pour nous, un beau souvenir. Maintenant, on est favoris ? Je cherche toujours à balancer, à contrôler le vestiaire. J’ai des joueurs très intelligents qui savent qu’il n’y a pas de favoris dans ce type de match. »

S’appuyer sur un groupe restreint

« J’aimerais avoir plus que 12, 13 ou 14 joueurs, mais quand arrive ce moment de la compétition, c’est moi qui décide les joueurs qui sont prêts. Ce n’est pas le moment de chercher des choses différentes, c’est le moment d’avoir des certitudes et d’avoir confiance dans les joueurs qui ont montré qu’ils ont le niveau. »

Joao Neves forfait contre Nice

« Il n’est pas disponible. Ce n’est pas une blessure, il faut savoir gérer ces derniers mois et faire attention à sa condition physique. »

La blessure de Bradley Barcola

« L’état d’esprit technique et physique de Bradley ces derniers mois, il était très important pour nous, c’est l’attaquant qui a joué le plus de minutes, il a fait des choses très positives pour l’équipe. C’est dommage quand un joueur se blesse, c’est pire quand c’est un joueur déterminant, mais c’est le football, il faut s’adapter. »





