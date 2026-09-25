Les mots très forts de Roberto Carlos envers Nuno Mendes

Nuno Mendes est considéré comme le meilleur latéral gauche du monde. Roberto Carlos, légende de ce poste, n’a pas tari d’éloges sur le numéro 25 du PSG. Il estime que l’international portugais est meilleur que lui.

Le PSG possède très certainement le meilleur latéral gauche du monde, en la personne de Nuno Mendes, et le meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi, dans son effectif. Les deux joueurs ont été de très grands artisans des deux dernières saisons historiques du club de la capitale. Roberto Carlos, légende du football brésilien, est considéré comme le meilleur latéral gauche de l’histoire. Dans une interview accordée à la chaîne portugaise Canal 11, Roberto Carlos a eu des mots très forts à l’égard de Nuno Mendes.

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« Je pense même qu’il est meilleur que moi »

« Il me ressemble beaucoup à ma façon de jouer. Je pense même qu’il est meilleur que moi. Chaque époque est une époque, mais aujourd’hui, actuellement dans le football mondial, il est le latéral gauche moderne. Il me rappelle mon époque avec Cafu. Ce n’est pas ce latéral défensif. Il attaque, il défend, il court, il saute, il marque. Un garçon complet et ça ne me surprend pas, parce que pour être au Paris Saint-Germain, il faut être à un niveau très élevé. Jouer au Real Madrid, il faut être à un niveau très élevé et Nuno est un garçon que tu vois jouer sans peur, non. Et l’entraîneur qu’il a doit aussi lui donner cette possibilité de jouer parce qu’il aura une couverture et il sait que quand il arrive devant, il décide l’action et il a conclu. Donc, je pense que c’est un joueur moderne aujourd’hui qui va encore gagner beaucoup de titres à l’avenir.«