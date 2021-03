Les multiplex des 37e et 38e journées décalés aux dimanches 16 et 23 mai

Le sprint final en Ligue 1 approche doucement mais sûrement. Alors que depuis quelques saisons le titre de champion de France était déjà joué entre fin avril et début mai, cette saison, le vainqueur de la Ligue 1 pourrait être connu uniquement lors de la dernière journée de Ligue 1. Ce jeudi, la LFP a déjà dévoilé le programme des 37e et 38e journées de Ligue 1. Initialement prévues les 15 mai et 22 mai, ces dernières ont été décalées aux dimanches 16 et 23 mai. Deux multiplex qui seront évidemment diffusés sur Canal Plus. Lors de ces deux journées, le PSG recevra Reims et se déplacera à Brest.

Le programme de la 37e journée

Dimanche 16 mai 21 heures

Bordeaux / Lens

Dijon / Nantes

Lille / Saint-Etienne

Lorient / Metz

Marseille / Angers

Monaco / Rennes

Montpellier / Brest

Nice / Strasbourg

Nîmes / Lyon

PSG / Reims

Le programme de la 38e journée

Dimanche 23 mai à 21 heures

Angers / Lille

Brest / PSG

Lens / Monaco

Lyon / Nice

Metz / Marseille

Nantes / Montpellier

Reims / Bordeaux

Rennes / Nîmes

Saint-Etienne / Dijon

Strasbourg / Lorient