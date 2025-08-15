Les Nantais attendent avec impatience le match contre le PSG

Le PSG va entamer sa saison 2025-2026 de Ligue 1 avec un déplacement à Nantes dimanche soir (20h45, Ligue 1+). Francis Coquelin et Luis Castro sont enthousiastes avant d’affronter le PSG.

Quatre jours après son succès en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le PSG retrouve les terrains avec un déplacement à Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, Francis Coquelin, le milieu de terrain des Canaris, était présent en conférence de presse. Il a été questionné pour savoir si ce n’était pas le bon moment d’affronter le champion d’Europe.

« Ce n’est jamais facile de prendre le PSG«

« Est-ce qu’il y a un meilleur moment pour prendre le PSG ? Ce n’est jamais facile de prendre le PSG, on l’a vu contre Tottenham en Supercoupe d’Europe. Ils perdent 2-0, on se dit que c’est terminé, et en cinq minutes, ils sont capables de faire la différence. On a vu que leurs remplaçants répondent présents, ils ont créé une mentalité, un état d’esprit qui montre que c’est peut-être la meilleure équipe du monde, lance Coquelin dans des propos relayés par L’Equipe. Donc, je ne pense pas qu’il y ait de meilleur moment pour les jouer. Mais on va essayer de lutter avec nos armes, on ne va pas faire les victimes, on y va quand même pour faire un très bon match et essayer de ramener des points.«

« Ça peut être un bon moment pour Paris aussi parce que nous sommes en route vers de nouvelles choses »

Son coach, Luis Castro, suspendu pour le match contre le PSG, se demande si ce ne serait pas plutôt le bon moment pour le PSG d’affronter les Nantais. « Ça peut être un bon moment pour Paris aussi parce que nous sommes en route vers de nouvelles choses, ils ont la même équipe que l’année dernière, ça dépend de la façon dont tu regardes les choses. Nous, nous sommes encore au début de beaucoup de choses. Paris, c’est la même équipe, les mêmes joueurs, le même entraîneur. Ils ne vont pas changer beaucoup de choses.«