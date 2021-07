Les négociations “avancent dans le bon sens” pour un nouveau prêt de Kean (S.Desfarges)

Prêté sans option d’achat par Everton lors de la saison 2020-2021, Moise Kean a montré de nombreuses qualités et un état d’esprit irréprochable avec le maillot du PSG. Des performances qui ont plu aux dirigeants du club de la capitale. De son côté, l’international italien – non retenu pour l’Euro – se plaît bien à Paris et souhaiterait poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. Et le joueur de 21 ans pourrait ne pas disputer la prochaine saison de Premier League avec le nouvel entraîneur des Toffees, Rafael Benítez.

En effet, comme le rapporte, via son compte Twitter, le journaliste – Saber Desfarges – “les négociations avancent dans le bon sens pour un retour de Moïse Kean (Everton), en prêt, au PSG.” L’ancien journaliste de RMC Sport et la chaîne Téléfoot ne précise pas s’il s’agit d’une prêt avec ou sans option d’achat. Mais le natif de Verceil a pour seul objectif de rejoindre le club de la capitale la saison prochaine. “Le Paris SG est sa volonté première (et unique) cet été”, conclut Saber Desfarges.

Statistiques 2020-2021 de Moise Kean