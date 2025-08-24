Les négociations avancent entre Manchester City et le PSG pour Donnarumma

Invité à quitter le PSG cet été, Gianluigi Donnarumma est proche de rejoindre Manchester City. Les deux formations avancent dans les négociations.

Acteur majeur de la saison 2024-2025 historique du PSG, Gianluigi Donnarumma doit désormais écrire son avenir loin de Paris. Faute d’accord pour une prolongation de contrat, l’international italien a vu Lucas Chevalier être recruté comme portier numéro un. À la recherche d’un nouveau challenge, le portier de 26 ans semble prendre la direction de la Premier League.

Un montant inférieur à 50M€ ?

En effet, Manchester City est en pole position pour accueillir le champion d’Europe. Un accord existerait déjà entre Gianluigi Donnarumma et les Skyblues. Et selon les informations de Marca, le portier parisien serait même proche de rejoindre l’Angleterre. En effet, les négociations entre le PSG et Manchester City avancent positivement et le montant final de la transaction devrait être inférieur à 50M€, toujours selon le quotidien espagnol. La formation anglaise suivait depuis un certain temps la situation de Gianluigi Donnarumma chez les Rouge & Bleu. Le coach Pep Guardiola a donné son feu vert pour pouvoir s’appuyer sur l’expérience de l’ancien Milanais. Mais, il reste encore un obstacle de taille à régler : la vente du portier Ederson. De son côté, le futur ex-portier du PSG a déjà fait ses adieux au public du Parc des Princes en marge de la victoire face à l’Angers SCO (1-0) vendredi.