Pour préparer au mieux la saison 2022-2023, le PSG devra se renforcer à certains postes. Si le milieu de terrain sera la priorité absolue des dirigeants parisiens, d’autres secteurs seront également à l’étude, à l’image de la défense centrale. En effet, Presnel Kimpembe et Marquinhos ont enchaîné les rencontres cette saison tandis que Sergio Ramos et Abdou Diallo ont plus souvent côtoyé l’infirmerie que les pelouses de football. De son côté, Thilo Kehrer occupait essentiellement le poste de latéral droit, en doublure d’Achraf Hakimi. Ainsi, le nouveau conseiller football du PSG, Luis Campos, prospecte sur le marché des transferts afin de trouver une recrue fiable.

Le PSG et l’Inter continuent à discuter pour Milan Skriniar

Ces derniers jours, de nombreux médias confirment des discussions entre le PSG et l’Inter Milan pour le défenseur Milan Skriniar. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club italien, le Slovaque de 27 ans ne serait pas insensible à l’intérêt des Rouge & Bleu. Et selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, « le PSG veut Skriniar et travaille pour convaincre l’Inter. » Les négociations ont bien lieu et se poursuivent entre les deux clubs. « La négociation est chaude, bien qu’il y ait encore de la distance », précise le journaliste italien. En effet, la différence entre l’offre et la demande est encore loin des attentes des dirigeants nerazzurri. Les vice-champions d’Italie veulent obtenir la meilleure offre possible pour leur défenseur de 27 ans, au club depuis 2017. Ces derniers jours, certains médias ont annoncé une première offre de 50M€ du PSG pour s’attacher les services de Milan Skriniar. Une somme en deçà des attentes des dirigeants italiens, qui attendent au minimum 60M€, voire 70M€.

Cependant, le board parisien sait que l’Inter a besoin de vendre avant le 30 juin prochain. Ainsi, la formation de Serie A aurait déjà un nom en tête en cas de départ de Milan Skriniar. En effet, le défenseur du Torino, Bremer, serait la principale alternative pour remplacer le Slovaque, toujours selon Gianluca Di Marzio.

Temps de jeu 2021-2022 de Milan Skriniar*

Serie A : 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts

: 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts Ligue des champions : 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but

: 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but Coupe d’Italie : 4 matches disputés (390 minutes)

: 4 matches disputés (390 minutes) Supercoupe d’Italie : 1 match disputé (120 minutes)

*Source : Transfermarkt