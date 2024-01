Les News du Jour : Les dernières infos mercato du PSG

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG voit les pistes se multiplier dans le sens des départs comme des arrivées. Afin de ne rien rater, Canal Supporters vous propose un récapitulatif quotidien des informations autour du mercato parisien.

Le dossier chaud

Comme l’été dernier, Kylian Mbappé attire toutes les lumières sur lui, en dehors des terrains. L’avenir de la star du PSG est sujet de nombreuses informations, rumeurs, interrogations … . Cet hiver, c’est Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato qui annonce que le numéro 7 parisien avait d’ores et déjà ficelé un accord avec le Real Madrid afin de s’y engager au début de l’été prochain. Cependant, ce lundi, au lendemain de la publication de l’information sur le site Foot Mercato, des échos contraires voient le jour. En effet, nos confrères d’RMC Sport affirment que le clan Mbappé dément un accord ou même un début de négociation. Plus de détails ici : Mercato – Le clan Mbappé calme les dernières informations.

La piste impossible ?

Ce lundi 8 janvier, le PSG s’est démarqué sur le mercato hivernal dans le sens des départs. En effet, selon Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, Nordi Mukiele ferait l’objet d’un intérêt du Bayern Munich, réciproquement. Nos confrères de L’Equipe évoquent un prêt avec option d’achat à hauteur de 25 millions d’euros, mais le PSG souhaiterait s’y retrouver sur le plan sportif en palliant un potentiel départ de son numéro 26. C’est en ce sens que les dirigeants parisiens négocieraient pour tenter de faire sortir Joshua Kimmich du vestiaire de Thomas Tuchel. La piste relève tout de même de l’impossible.

En bref …

Dans le sens des départs, Hugo Ekitike fait office de priorité. L’ancien attaquant du Stade de Reims serait sur les tablettes de Wolfsburg mais aussi de Wolverhampton. Le club de Premier League serait prêt à faire une offre de prêt avec option d’achat selon L’Equipe. Dans le sens des départs toujours, Renato Sanches peine à se faire une place à l’AS Roma et pourrait voir son prêt rompu en Italie. Pour le récupérer, le Besiktas et l’Olympiakos seraient sur le coup.

Cependant, le véritable casse-tête de ce mercato d’hiver pour le PSG réside dans sa défense. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes semblent avoir tout le mal du monde à revenir de blessure, Milan Skriniar s’est fait opéré de la cheville aujourd’hui et devrait manquer 3 à 4 mois de compétition, Achraf Hakimi est parti pour disputer la CAN 2024 avec le Maroc et Nordi Mukiele est candidat pour un départ au Bayern Munich. Tant de paramètres qui font que Lucas Beraldo ne suffirait pas à combler tous les manques, et poussent les dirigeants parisiens à se pencher sur différentes pistes pour la défense. Dans ce contexte, Foot Mercato évoque les noms de Kevin Danso, Jean-Clair Todibo, ou encore Leny Yoro.