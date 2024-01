Les News du Jour : Les dernières infos mercato du PSG

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG voit les pistes se multiplier dans le sens des départs comme des arrivées. Afin de ne rien rater, Canal Supporters vous propose un récapitulatif quotidien des informations autour du mercato parisien.

Le dossier chaud

Le dossier le plus chaud de ce mercredi 10 janvier se transforme en feuilleton. Un feuilleton qui a connu aujourd’hui un épisode agité avec deux informations contradictoires en quelques heures à peine. En effet, au Brésil, le dossier Gabriel Moscardo semble diviser parmi nos confrères. Le média UOL a affirmé que la confiance régnait dans les deux camps, et que Nasser Al-Khelaïfi aurait donné sa parole au joueur, malgré la blessure qui retarde la signature.

De l’autre côté, Marcelo Bechler de TNT Sports Brésil, affirme que les doutes existent et grandissent du côté des dirigeants du PSG. Ces derniers sont désireux de recruter Gabriel Moscardo, mais espèrent tout de même avoir le retour attendu après l’investissement. Pour rappel, le club de la capitale devra débourser 20 millions d’euros dans cette opération.

Le candidat idéal ?

Le PSG fait face à un véritable casse-tête pour sa défense. Une liste d’absent aussi longue que la liste des candidats. En plus des blessures de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Milan Skriniar, Luis Enrique doit composer avec le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN 2024 et potentiellement un départ de Nordi Mukiele pour le Bayern Munich. En ce sens, plusieurs noms reviennent pour renforcer l’arrière garde dès cet hiver, en plus de Lucas Beraldo. Selon les échos en provenance d’Espagne et plus précisément le média Relevo, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Diego Llorente. Le défenseur espagnol de 30 ans sera difficile à déloger de son prêt à l’AS Roma en provenance de Leeds United, tant il réalise une bonne saison sous les ordres de José Mourinho.

En bref …

S’il se place comme une priorité pour le PSG dans le sens des départs, Hugo Ekitike voit trois clubs en course pour s’attacher ses services. Le premier, Wolverhampton serait en discussion avec le PSG. Le second l’Eintracht Francfort aurait accéléré ces dernières heures face aux difficultés rencontrées sur la piste Arnaud Kalimuendo. Enfin, le troisième, Wolfsburg, est le club le plus avancé. L’actuel 10e de Bundesliga aurait d’ores et déjà fait sa première offre officielle selon L’Equipe. Un prêt payant sans option d’achat.

Dans la gestion de son secteur défensif au cours de ce mercato hivernal, le PSG se pencherait également sur un latéral droit pour palier le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN, puis le potentiel départ de Nordi Mukiele pour le Bayern Munich. C’est en ce sens que le nom de Sacha Boey ressort ces dernières heures. C’est le journaliste pour Téléfoot, Saber Desfarges, qui a avancé cette piste en précisant qu’il existe tout de même deux obstacles de taille dans ce dossier. Toutes les informations sur la piste Sacha Boey.