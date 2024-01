Les News du Jour : Les dernières infos mercato du PSG

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG voit les pistes se multiplier dans le sens des départs comme des arrivées. Afin de ne rien rater, Canal Supporters vous propose un récapitulatif quotidien des informations autour du mercato parisien.

En ce jeudi 11 janvier, il sera difficile dans l’actualité du PSG de trouver « le dossier chaud ». Cependant, l’environnement médiatique du club de la capitale a toujours son lot d’informations. Aujourd’hui, c’est le feuilleton Gabriel Moscardo qui a fait la Une Rouge & Bleu. En effet, le Brésilien semble faire l’objet de doutes du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain quant à la faisabilité du deal. La blessure et l’opération à venir du milieu de terrain de 18 ans pour remettre en question le transfert. Cependant, du côté des Corinthians, il n’est pas question de s’éterniser dans l’attente et les négociations. En effet, le président du club brésilien en place depuis le 1er janvier 2024, Augusto Melo, pourrait revenir sur l’accord trouvé avec son prédécesseur. Si ce dernier a ficelé le départ du jeune joueur de 18 ans, le nouveau président des Corinthians n’était pas grand partisan de cette opération. En ce sens, Gabriel Moscardo sera attendu avec son club formateur si une issue n’est pas trouvée d’ici ce vendredi. Un ultimatum très maigre pour les dirigeants du PSG.

A lire aussi : Les informations du jour sur le dossier Gabriel Moscardo

Pourquoi ?

Alors que la défense du PSG est on ne peut plus touchée avec les absences de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, ou encore Achraf Hakimi, les dirigeants parisiens pourraient se séparer de Nordi Mukiele. En effet, selon Florian Plettenberg, les discussions seraient en cours et concrètes entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain autour d’un prêt avec option d’achat. Toujours selon le journaliste pour Sky Sport en Allemagne, le joueur serait lui d’ores et déjà d’accord avec les Bavarois et en attente d’un accord entre les deux clubs.

Le faux espoir du jour

Depuis quelques heures, le nom de Sacha Boey revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Cependant, rien de bien concret. Dans un premier temps, notre confrère de Téléfoot, Saber Desfarges, a avancé un intérêt du PSG pour le latéral droit français, en précisant tout de même la difficulté de la piste pour deux raisons : le prix élevé pour une doublure d’Achraf Hakimi, et la concurrence en guise de meilleure opportunité pour le joueur, en provenance de Premier League et plus précisément d’Arsenal.

🔴🔵 Pour remplacer Nordi Mukiele, potentiellement sur le départ au Bayern Munich, le PSG apprécie le profil de Sacha Boey.



Piste très (trop?) onéreuse pour une doublure et suivie en Angleterre (Arsenal notamment) pic.twitter.com/t4d1pSZMAl — Saber Desfarges (@SaberDesfa) January 9, 2024 Twitter : @SaberDesfa

La piste qui a donc été avancée avec beaucoup de précaution, a vite été démentie par le Paris Saint-Germain. En effet, c’est le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano qui l’a affirmé. Ce dernier a communiqué sur son compte X personnel qu’aucune discussion et aucune négociation n’avait été entamée dans le sens d’un transfert.

Le transfert inattendu ?

Si les joueurs sont transférés dans le monde du football, les clubs peuvent l’être également. C’est en tous cas le PSG qui pourrait quitter le Parc des Princes et rejoindre une nouvelle enceinte. Le feuilleton qui divise tant chez les supporters et observateurs du club de la capitale pourrait être à un véritable tournant en ce début d’année 2024.

A lire aussi : Vers une reprise du dialogue entre le PSG et la Mairie de Paris ?

Après les différentes passes d’armes médiatiques entre Nasser Al-Khelaïfi et la Mairie de Paris, nos confrères de L’Equipe ont affirmé que la ville de Montigny-le-Bretonnneux (78) pourrait être un point de chute pour la construction d’un nouveau stade. Une nouvelle à laquelle a réagi le Maire de la commune pour Le Parisien. Le nouveau stade du PSG à Montigny-le-Bretonneux ? Toutes les informations ici.